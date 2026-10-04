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Piedras Blancas: el Intendente reclama a Salud por la pérdida de guardias

En una misiva elevada a la Provincia, el presidente municipal Jorge Fabricio Mesquida, planteó: "Nuestro Centro de Salud Teresa Schreiner dejará de contar con guardias nocturnas de lunes a viernes, y guardias de 24 horas los fines de semana y feriados. Una decisión que significa un enorme retroceso para toda nuestra comunidad”.
Entre Ríos04 de octubre de 2026

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“Como intendente, pero principalmente como vecino de Piedras Blancas, hoy me siento profundamente triste y preocupado", manifestó quien dirige el destino de esa localidad paceña, ubicada al límite con el departamento Paraná y a 102 Km. de la capital entrerriana.

Jorge Fabricio Mesquida, intendente de Piedras Blancas, alertó por la situación que afecta a sus vecinos tras la decisión del Ministerio de Salud de Entre Ríos de poner fin a un convenio de colaboración que se había firmado en 2022.

El 1° de noviembre de 2022, la Municipalidad de Piedras Blancas y el Ministerio de Salud suscribieron un Convenio de Fortalecimiento en el ámbito del Centro de Salud Teresa Schreiner, con el objeto de fortalecer la atención sanitaria en la localidad mediante un esquema de cooperación institucional. Salud asumió la cobertura de las guardias pasivas necesarias para ampliar la atención sanitaria del establecimiento, mientras que la Municipalidad de Piedras Blancas aportaría recursos humanos destinados al funcionamiento del Centro de Salud.

La Municipalidad aportó tres enfermeras; un chofer de ambulancia; y un administrativo para el Centro de Salud. También ha colaborado en el mantenimiento y ampliación del edificio, y ha mantenido operativa la ambulancia, mediante la provisión de combustible, adquisición de cubiertas y realización de servicios mecánicos.

El 28 de mayo último, la Dirección General del Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud informó que “no continuará sosteniendo el esquema de guardias de enfermería previsto en el convenio”, y que el Centro de Salud Teresa Schreiner funcionará “únicamente” en el horario de 7 a 19.  De ese modo, se deja de prestar servicios de lunes a viernes de 19 a 7; sábados, domingos y feriados.

La situación deriva en que los pacientes de Piedras Blanas deberán movilizarse a la vecina Hernandarias de requerir atención médica de noche, en fines de semana o en feriados.

“Somos un municipio chico y hace tiempo venimos haciendo un gran esfuerzo para acompañar: hoy aportamos 3 enfermeras, una administrativa y un chofer de ambulancia a un Centro de Salud que depende de la Provincia. Pero hay responsabilidades que no pueden trasladarse ni abandonarse. La salud de nuestros vecinos tiene que estar por encima de cualquier diferencia. Como intendente voy a seguir reclamando donde sea necesario para que Piedras Blancas recupere sus guardias”, señaló el intendente Mesquida, y replicó Entre Ríos Ahora.

El 19 de agosto el jefe comunal efectuó una presentación en Salud y planteó “nuestra preocupación y disconformidad” con una medida que “implique una reducción de las prestaciones actualmente disponibles para nuestra comunidad”.

“Entendemos que las políticas públicas en materia de salud deben orientarse a avanzar en la calidad, cobertura y accesibilidad de los servicios, procurando ampliar y fortalecer la atención a los vecinos, y no retraer prestaciones que resultan particularmente importantes para una comunidad como la nuestra”, planteó.

 

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