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"Derecho a la propia voz": Japón falla contra la clonación de características personales con IA

Es el primer país en alcanzar una sentencia judicial. El caso reaviva no sólo el debate sobre la clonación de características personales mediante IA, sino también del uso sin permiso de material protegido por copyright para entrenar modelos.
Información General04 de octubre de 2026

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La jueza Aya Takahashi determinó que la voz humana posee el mismo valor jurídico y de protección que la imagen del rostro.
Un tribunal de Tokio reconoció por primera vez en Japón el "derecho a la propia voz". El fallo responde a una demanda presentada por el actor de doblaje Kenjiro Tsuda contra el uso no autorizado de un clon de inteligencia artificial de su característica voz.
La decisión fue emitida el miércoles por el Tribunal de Distrito de Tokio y representa un antecedente para los actores de doblaje de anime, que expresaron una creciente preocupación por el uso de versiones generadas por IA de sus voces en redes sociales.

Los detalles del caso en Japón

Tsuda, conocido por su voz profunda y por interpretar a personajes como Kento Nanami en la popular serie de anime “Jujutsu Kaisen”, demandó al operador anónimo de la cuenta de TikTok “Nanami”. Según sostuvo en su presentación, la cuenta obtuvo ganancias de manera indebida al atraer espectadores mediante el uso de una voz similar a la suya como narración en más de 180 videos sobre leyendas urbanas y fenómenos paranormales. Por ese motivo, pidió que el material fuera eliminado.

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La jueza presidenta Aya Takahashi sostuvo: “La voz humana es simbólica de la personalidad individual, al igual que el retrato de una persona”, según un documento judicial al que accedió The Associated Press.

La magistrada consideró además que el uso no autorizado de la voz, con una intención evidente de aprovechar su atractivo comercial, podía ser considerado “una vulneración de los derechos de publicidad”.

Hasta noviembre de 2025, la cuenta tenía más de 200.000 suscriptores y los espectadores señalaban con frecuencia las similitudes entre la voz del narrador y la de Tsuda. El demandado argumentó que los videos utilizaban una voz generada por IA que sonaba como la del actor, pero que no era su voz real. También sostuvo que el contenido no afectaba la reputación de Tsuda como actor de doblaje.

El tribunal, sin embargo, no ordenó eliminar los videos que utilizaban la voz del actor porque la cuenta ya había sido cerrada.

Los antecedentes más recientes

El fallo se produce en medio de una creciente preocupación entre los actores de doblaje japoneses por la clonación mediante inteligencia artificial de sus voces características, consignó Ámbito.

En 2024, OpenAI anunció planes para retirar una de las voces de ChatGPT luego de que la actriz de “Her”, Scarlett Johansson, afirmara que sonaba “inquietantemente similar” a la suya. El año pasado, los actores ganadores del Oscar Michael Caine y Matthew McConaughey llegaron a acuerdos con la empresa de clonación de voz ElevenLabs para permitir que su tecnología de IA replicara sus voces.

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