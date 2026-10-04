"Derecho a la propia voz": Japón falla contra la clonación de características personales con IA

Los detalles del caso en Japón
Tsuda, conocido por su voz profunda y por interpretar a personajes como Kento Nanami en la popular serie de anime “Jujutsu Kaisen”, demandó al operador anónimo de la cuenta de TikTok “Nanami”. Según sostuvo en su presentación, la cuenta obtuvo ganancias de manera indebida al atraer espectadores mediante el uso de una voz similar a la suya como narración en más de 180 videos sobre leyendas urbanas y fenómenos paranormales. Por ese motivo, pidió que el material fuera eliminado.