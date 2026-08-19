Murió a los 23 años Florencia, la hija del cantante Lucas Sugo

Lucas Sugo, cantante uruguayo, sufrió la muerte de su hija Florencia, de 23 años, quien padecía una enfermedad oncológica. La noticia fue confirmada por Diego Sorondo, manager del artista, en su cuenta de Instagram.

“Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa. Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso”, expresó Sorondo.

El comunicado de Diego Sorondo

Y, agregó: “Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Agradecemos profundamente el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo”.

A raíz de este triste suceso, Sugo debió reprogramar sus presentaciones -con fecha a definir- en las provincias de Chaco y Santa Fe, el sábado 22 y domingo 23 de este mes, respectivamente.

“Por razones familiares, de público conocimiento y ante la necesidad de que Lucas pueda acompañar a su familia en estos días, nos vemos en la necesidad de reprogramar las siguientes presentaciones”, indicó su representante acerca de la agenda del cantante.

Lucas Sugo con sus tres hijos

Los shows estaban pactados para las localidad de Las Breñas y Charata, en Chaco, y Las Toscas, en Santa Fe, en lo que iba a ser parte de la gira por la Argentina.

La lucha de Florencia

En marzo de este año, Florencia Sugo armó un posteo en referencia a su enfermedad, la cual fue diagnosticada en 2025. “A un año de cuando recibí el diagnóstico que cambió de un día para otro mi vida”, tituló la hija mayor del cantante, quien tiene dos hijos más llamados Lucas Agustín e Isabella.

“Un año donde los días se inundaron de incertidumbre, donde la vida me llevó al límite. Días que se hicieron eternos, preguntas sin respuestas, miedos que surgieron y aún siguen apareciendo, fe que llegó a mi corazón y día a día se fortalece. Aprendí a ser fuerte, a levantarme cada día con el propósito de querer seguir. Hoy caigo en la realidad de lo frágil que puede ser la vida, cómo de un momento a otro te ves obligada a dejar todo atrás y enfocarte en lo único, al fin y al cabo importante, la salud”, reflexionó la joven sobre el proceso que le había cambiado la vida.

La publicación incluyó una serie de fotos de ella en un centro de salud y de otras acompañada por su círculo íntimo como su papá, sus hermanos y amigos, quienes fueron su sostén en los días más difíciles.

Florencia, hija de Lucas Sugo, en pleno tratamiento oncológico

“Hay días buenos y no tan buenos donde me permito sentir y expresar mis emociones. Lo que he aprendido en este tiempo es el poder inmenso que tiene nuestra mente, tratar de callar el ruido mental, llenarnos de pensamientos positivos, es fundamental para sanar”, manifestó.

Con el lema “un día a la vez”, Florencia llamó a la reflexión para disfrutar el presente: “Aprovechen cada minuto de la vida, cada momento compartido con los suyos, cada abrazo, beso, no se guarden nada. Amen, sientan, disfruten, vida solo hay una”.

Florencia Sugo incluyó una foto familiar como una muestra de apoyo en su lucha contra el cáncer

En los últimos meses, el propio cantante se encargó, en cada aparición pública, de pedir oraciones y fuerza para su hija. Tras el triste desenlace, ahora Sugo se refugia en su familia y suspendió sus shows hasta nuevo aviso.

La Nación