Explosión causó pánico en la escuela del ataque armado de San Cristóbal: Alumnos saltaron por la ventana y debieron ser hospitalizados

Cinco meses después del asesinato de un estudiante durante un ataque a tiros, la Escuela 40 Mariano Moreno de San Cristóbal fue escenario de un episodio inusual este jueves. Ocho estudiantes fueron trasladados a un centro de salud tras tirarse de un primer piso, reacción que tuvieron tras un estallido que aparentemente reavivó el temor a los disparos , aunque no hubo ninguna agresión.

Los primeros reportes policiales indican que un grupo de alumnos de la secundaria se asustó por una explosión registrada poco después de las 7 de la mañana. Cuatro de ellos sufrieron lesiones leves cuando intentaron huir del edificio, mientras que los demás recibieron el alta después de la evaluación en el Samco local.

El fuerte ruido encendió el pánico entre los adolescentes por el recuerdo del homicidio de Ian Cabrera (13), baleado junto a otros jóvenes menores de edad el último 31 de marzo. Aquel ataque perpetrado por otro estudiante de la institución también ocurrió en el horario de ingreso a las aulas para el turno matutino.

¿Qué pasó en la Escuela 40 Mariano Moreno de San Cristóbal? Los testimonios iniciales que recogieron las autoridades indican que algunos alumnos se asustaron y saltaron desde el primer piso por el estruendo de la rotura de la cubierta de un camión . Todos se encontraban fuera de peligro, de acuerdo al diagnóstico de los médicos de la localidad del noroeste santafesino.