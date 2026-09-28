Morosidad récord: las deudas impagas de las familias llegaron al 13% en bancos y al 33,9% en billeteras virtuales

A julio de 2026, la irregularidad del crédito de las familias con el sistema financiero alcanzó el 13%, frente al 2,5% de noviembre de 2024. Según CEPA, dentro de la serie analizada, el nivel actual sólo fue superado durante la crisis de 2001.

La situación es todavía más pronunciada en el sistema no financiero, que incluye a las billeteras virtuales: la morosidad llegó al 33,9%, cuando en noviembre de 2024 se ubicaba en 7,3%. El porcentaje incluso supera el 27,1% registrado durante la pandemia.

Salarios en baja y deudas en aumento

CEPA vincula el incremento de las dificultades para afrontar las deudas con el deterioro de los ingresos. El salario real de los trabajadores registrados públicos y privados, medido con el IPC actualizado por la ENGHo 2017/18, acumula una caída del 14,3% desde noviembre de 2023 hasta junio de 2026.

Al considerar conjuntamente la masa salarial de los trabajadores registrados y los ingresos correspondientes a jubilaciones, el estudio calcula una pérdida acumulada de 8,3 puntos porcentuales respecto del promedio de enero a septiembre de 2023.

Según CEPA, esa pérdida fue parcialmente compensada mediante el acceso al crédito de los hogares: “el endeudamiento atrasó los efectos del ajuste”.

Tarifas muy por encima de los salarios

El informe también pone el foco en la evolución de los servicios esenciales. Entre enero de 2024 y agosto de 2026, el gas aumentó 2.071%, el transporte 1.442%, el agua 544% y la electricidad 393%, mientras que los salarios registrados medidos por INDEC acumularon un incremento del 268%, según el gráfico presentado por CEPA.

Para el centro de estudios, esta brecha entre ingresos y gastos llevó a muchas familias a recurrir al endeudamiento para sostener sus niveles de consumo.

Más de 4,1 millones de morosos entre 25 y 54 años

Otro de los datos relevantes del informe muestra que 4.185.913 personas con deudas irregulares tienen entre 25 y 54 años, lo que representa el 70,7% del total de morosos del país.

El segmento de 35 a 44 años concentra los mayores montos: acumula $4,639 billones en préstamos en situación irregular, equivalentes al 30,6% del total moroso. De ese monto, $3,204 billones corresponden a bancos y $1,435 billones a billeteras virtuales.

Mayor morosidad donde los salarios son más bajos

CEPA también encontró una relación entre los niveles salariales de cada provincia y las dificultades para pagar los créditos. La Rioja, con salarios 31,5% inferiores al promedio nacional, presenta una morosidad del 23,1%; Santiago del Estero, del 18,1%; y Misiones, del 16,9%.

El informe concluye que el crecimiento de las deudas impagas está asociado al deterioro de los ingresos disponibles de los hogares, luego de un período en el que el acceso al crédito permitió compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo.