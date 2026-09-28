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Jubilados: el Gobierno confirmó un bono de hasta $70.000 para octubre

El mismo alcanzará, además, a pensionados y a titulares de prestaciones no contributivas que perciben haberes mínimos.
Nacionales28 de septiembre de 2026

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El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados durante octubre y el monto completo será abonado a quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado.

La medida fue establecida mediante el Decreto 1108/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial, y estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y, en el caso de los beneficiarios que cobren una suma superior al haber mínimo, el bono será equivalente al monto necesario para alcanzar el valor resultante de sumar la jubilación mínima y los $70.000.

Según el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el refuerzo alcanzará a titulares de prestaciones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y distintas pensiones no contributivas.

Para acceder al beneficio, las prestaciones deberán encontrarse vigentes durante el mes de octubre, a la vez que el bono tendrá “carácter no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.

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