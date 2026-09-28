Javier Milei negó que la economía vaya a entrar en recesión y aseguró que el consumo está “en máximos históricos”

El presidente Javier Milei negó que la economía argentina se encamine a una recesión y sostuvo que el menor dinamismo responde a una etapa de cambios en la estructura productiva. “Lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión”, afirmó al ser consultado por la caída mensual de 2,9 % que registró la actividad en julio.

Milei cuestionó la lectura de los datos desestacionalizados y argumentó que las transformaciones que atraviesa la economía reducen la precisión de esas mediciones. “Cuando usted construye un indicador desestacionalizado, se arma en función de la historia. Si su economía está teniendo muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal”, sostuvo. Según planteó, el Gobierno sigue especialmente el indicador de tendencia-ciclo porque considera que permite observar mejor la evolución general de la actividad.

El mandatario afirmó que durante su gestión hubo crecimiento del producto, aseguró que su gobierno completará cuatro años de expansión económica y destacó los registros de consumo, exportaciones y PBI per cápita. “Estamos en niveles máximos de PBI y de PBI per cápita, máximos de consumo privado y máximos de exportaciones”, sostuvo. Ante el planteo sobre el estancamiento de algunos rubros del consumo masivo, respondió que existe un cambio en las modalidades de compra: “El consumo está en máximo histórico. Lo que está cambiando es la modalidad de consumo”.

En ese sentido, mencionó a las plataformas de comercio electrónico y las compras en el exterior como parte de ese cambio. “Mire los balances de Mercado Libre y se va a dar cuenta”, dijo. También relató una conversación sobre las dificultades de ventas de comercios de indumentaria: “Le preguntaron a una chica dónde compraba y respondió: ‘En Temu’. Listo, se acabó la discusión”.

Milei defendió la apertura comercial y la desregulación como instrumentos para reasignar recursos hacia actividades más competitivas. “La economía está cambiando, está reasignando recursos y hay una parte de la economía que se queda atrás”, afirmó. Para ejemplificar su postura, comparó esa situación con la eventual quiebra de una fábrica de televisores en blanco y negro y sostuvo que no tendría sentido mantenerla con barreras comerciales o emisión monetaria.

El Presidente argumentó que las restricciones a las importaciones perjudican a los consumidores porque limitan su capacidad de elegir y encarecen los precios. “Si yo me quiero comprar otra marca, es un problema mío qué marca me quiero comprar”, afirmó al recordar el caso de los neumáticos. “Si además esa situación hace que usted tenga que pagarlo cuatro o cinco veces más caro, lo están robando”, agregó, antes de cuestionar la protección a determinados sectores como un beneficio otorgado por la política.

Sobre la desocupación, Milei relativizó el incremento y aseguró que el nivel actual no se aleja de los registros de 2023. “No son números sustancialmente distintos a los que teníamos durante 2023”, sostuvo. Además, señaló que el promedio histórico de desempleo en la Argentina es de 9,8 % y atribuyó parte del fenómeno a una mayor cantidad de personas que busca empleo.

El jefe de Estado también defendió la creación de puestos de trabajo, incluidos los informales, y rechazó la caracterización de “uberización” para describir los cambios laborales. “Trabajo es trabajo”, respondió. “El Uber alguien lo tiene que tomar. Si alguien lo está usando es porque lo puede pagar y porque entonces hay otro empleo en otro lado; hay demanda para ese empleo”, afirmó.

Las inversiones, Drácula y el Tren Fantasma

Durante la entrevista, Milei vinculó la falta de inversiones y de nuevas contrataciones formales con el escenario electoral. “Cuando usted va a hacer una contratación, es una decisión de largo plazo. Hay un montón de inversiones que están esperando”, dijo. Y agregó: “Usted no se va a jugar a formalizar y terminar de materializar ciertas inversiones si del otro lado viene Drácula, Frankenstein y todo el tren fantasma”.

Por otro lado, sostuvo que el Gobierno tiene cubiertas sus necesidades de financiamiento hasta fines del año próximo y defendió la estrategia para contener la demanda de dólares. “La probabilidad de default que el mercado le asigna a este gobierno es cero, literalmente”, aseguró. También enumeró la acumulación de reservas, los swaps con Estados Unidos y China y las posiciones en el mercado de futuros como parte de las herramientas oficiales frente a la volatilidad cambiaria.

Milei afirmó que el gobierno está manejando la incertidumbre y afirmó que tiene “cerrado el financiamiento del sector público hasta fin del año que viene”.

“¿Cuánto es la probabilidad de default que le da el mercado a nuestro gobierno? Cero, literalmente. La probabilidad de default que el mercado asigna durante este gobierno es cero", se planteó y respondió el presidente, y agregó: “eso en Argentina antes no pasaba”

Eso sí, reconoció que “hay dolarización de cartera” pero ante eso el gobierno lleva acumulados “más de veinte mil millones de dólares”.

Además, agregó, tiene a disposición otros USD 20.000 millones del swap con EE.UU y otros 20.000 millones del swap con China y además, enfatizó, “tenemos una posición para abrir en futuros de USD 15.000 millones de dólar futuro”.

Luego comparó esa cifra con la base monetaria en pesos traducida a valor dólar. “¿Sabes cuánto es la base monetaria de Argentina? Treinta mil millones de dólares. ¿Usted se da cuenta que solo con la posición de futuro puedo sacar la mitad de los pesos que andan dando vuelta a la calle?“, además de, reiteró los swaps con EEUU y con China, y también mencionó ”la balanza comercial del año que viene y las inversiones que entren".

El cambio de modelo y la decisión de los argentinos

¿Por qué, en ese escenario, sube el riesgo-país", le planteó el entrevistador. “Acá no hay una cuestión de menor de cambio de modelo. Esto es una oportunidad hermosa, maravillosa para la Argentina. Los argentinos van a terminar decidiendo si quieren este modelo del cambio, del progreso, del futuro, que hace que Argentina sea admirada en todo el mundo hoy, o el modelo de la decadencia de los últimos cien años”.

A juicio de Milei, “el 70% de los argentinos no quiere volver a ese pasado” porque “sabe que no funciona”. Solo quieren volver, aseguró, “gente que ha vivido de la teta del Estado o gente profundamente envidiosa”.

Milei contrastó las críticas de economistas locales con los elogios y el manejo de los datos de Georgieva, la directora del FMI

El presidente también vinculó la reciente suba del riesgo país a la reciente visita del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a Nueva York. Lo hizo sin mencionarlo pero se refirió a “un energúmeno con tanto desprecio por los datos”. Y contrastó la visión negativa de Kicillof, que en Nueva York calificó la situación económica actual de “desastre” con apreciaciones de la directora del FMI, Kristalina Georgieva y del economista argentino radicado en EE.UU. Sebastián Galliani que -dijo-“habló maravillas del programa económico argentino.

Según Milei, la oposición está “repitiendo la fórmula del año pasado” que describió como " tratar de generar terror en la gente" algo que a su juicio impacta tasa de interés y el nivel de actividad económica. “Esta gente no tiene problema en destruir todo con tal de volver al poder, porque lo único que les importa es el poder”, aseguró. Pero, reiteró, “el 70% de los argentinos no quiere volver a eso”.

En el mismo sentido, el presidente trató de “cobardes” a los que hablan del tipo de cambio real señalando que está retrasado.

“En el fondo, ¿sabe lo que están pidiendo? Que le bajen el salario a la gente. Quieren reventarle el salario a la gente. Es lo que quieren los que piden el tipo de cambio real alto, arruinar a los trabajadores, hundirlos en la pobreza. Están pidiendo bajar los salarios, pero como son cobardes, no lo dicen", machacó.

También vinculó la desaceleración de la economía al cambio del escenario internacional. “Hubo un shock externo brutal, lo que está pasando en Ormuz y con el precio del petróleo, que contrajo la oferta mundial e impacta sobre el nivel de precios y el ritmo de la economía”, explicó.

Pobreza

El presidente rechazó las críticas que lo señalan como insensible a las dificultades económicas y reivindicó los resultados sociales de su gestión. “Con el nuevo dato, sacamos 12 millones de personas de la pobreza”. Además, sostuvo que la indigencia bajó del 20 % al 6 % y que la pobreza entre niños pasó del 70 al 42 por ciento. Y vinculó la política social con el combate contra la intermediación. “Al eliminar los gerentes de la pobreza, la cantidad de recursos que le llegó a los sectores vulnerables se duplicó sin subir un solo peso de gasto”, aseguró. Al respecto, afirmó que la Asignación Universal por Hijo y los programas Alimentar y Mil Días, que antes cubrían el 40 % de la canasta básica, “hoy cubren el 100 por ciento”.

Y vinculó la gestión de seguridad como una medida que favorece también a los sectores de menores ingresos. “Si yo soy multimillonario, tengo un ejército, no tengo problemas de inseguridad. ¿Sabe a quién le pega peor el problema de inseguridad? A la gente más vulnerable”, afirmó, para resaltar que su Gobierno llevó los índices delictivos a los niveles “más bajos de la historia”.

Infobae