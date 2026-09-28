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Genaro Gareis representó a Crespo en el Campeonato Argentino de Rural Bike

El ciclista crespense compitió durante el fin de semana en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, donde finalizó noveno en la categoría Menores. Fue el único representante de Entre Ríos en la competencia.
28 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, fue escenario durante el fin de semana del Campeonato Argentino de Rural Bike 2026, una competencia que reunió a destacados exponentes de esta disciplina del ciclismo nacional.

Entre los participantes estuvo el crespense Genaro Gareis, quien viajó para representar a la ciudad y a la provincia de Entre Ríos. El joven ciclista fue el único entrerriano que tomó parte de la competencia y completó su participación con un noveno puesto en la categoría Menores.

El certamen se desarrolló en un marco de gran convocatoria y tuvo como protagonistas a ciclistas llegados desde distintos puntos del país. El circuito de Termas de Río Hondo fue escenario de carreras caracterizadas por la velocidad, el esfuerzo físico y la exigencia propia del Rural Bike.

Para Gareis, la participación significó además la posibilidad de medirse con corredores de distintos puntos de Argentina en una de las competencias de mayor relevancia del calendario nacional de la especialidad.

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