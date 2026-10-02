Renunció el presidente municipal de Aldea María Luisa, Luis Pablo Schönfeld

El presidente municipal de Aldea María Luisa, Luis Pablo Schönfeld, presentó su renuncia indeclinable al cargo, la cual fue aceptada este jueves 1° de octubre por el Concejo Deliberante de esa localidad.

Según conoció Estación Plus Crespo, en la nota elevada al cuerpo deliberativo, Schönfeld fundamentó su decisión en “cuestiones de índole personal y el estado de salud actual que me afecta”, señalando que ambas circunstancias le impiden desempeñar sus funciones con la “dedicación, plenitud y exigencia física e institucional” que requiere la conducción del Departamento Ejecutivo Municipal.

Schönfeld deja la Presidencia Municipal luego de seis años y nueve meses de gestión. En los párrafos finales de su renuncia, expresó su agradecimiento al personal municipal que lo acompañó durante ese período y a los integrantes del Concejo Deliberante.

Asimismo, manifestó su deseo de que se concrete la finalización de lo que calificó como una “Gran Gestión” y expresó sus deseos de prosperidad para toda la comunidad de Aldea María Luisa.

Pando asumió la Presidencia Municipal

En la misma sesión, el Concejo Deliberante de Aldea María Luisa designó a Elisabeth María Celeste Pando como nueva presidenta municipal, quien ejercerá el cargo por el resto del período constitucional, hasta diciembre de 2027.

Pando, que hasta el momento se desempeñaba como presidenta del Concejo Deliberante, presentó su renuncia a esa función para asumir la conducción del Ejecutivo Municipal.

De esta manera, se produce un cambio en la conducción del municipio de Aldea María Luisa, a partir de la renuncia de Schönfeld y la designación de Pando para completar el actual período constitucional.