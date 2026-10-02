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No habrá apertura de bancos durante cinco días seguidos por la visita del Papa

Las sucursales no atenderán del viernes 6 al martes 10 de noviembre por feriados bancarios y nacionales vinculados con la llegada de León XIV.
Nacionales02 de octubre de 2026

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banco entre rios

Las entidades financieras de todo el país tendrán un esquema excepcional durante la segunda semana de noviembre. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó la Comunicación "A" 8487, que establece como feriado bancario el martes 10 de noviembre de 2026 en todo el territorio nacional.

La medida fue adoptada en el marco del operativo de logística y seguridad previsto por la visita oficial del papa León XIV, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre. La decisión generará un corte prolongado en la atención presencial en las sucursales bancarias.

El esquema comenzará el viernes 6 de noviembre, cuando tradicionalmente no hay actividad financiera por la celebración del Día del Bancario. Luego del fin de semana, tampoco habrá atención el lunes 9, declarado feriado nacional mediante el Decreto 1103/2026.

Cómo quedará el calendario de feriados

Con la incorporación del martes 10 como feriado bancario nacional, las sucursales permanecerán cerradas desde el viernes 6 hasta el martes 10 inclusive y retomarán la actividad habitual el miércoles 11.

La visita de León XIV tendrá además un calendario de feriados con alcance territorial diferenciado. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país, mientras que el martes 10 la jornada no laborable regirá en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, además del cierre bancario dispuesto para todo el territorio.

En tanto, el miércoles 11 de noviembre será feriado en la provincia de Buenos Aires, en coincidencia con la ultima jornada de la visita del pontífice.

El Gobierno nacional declaró la llegada del Papa de interés nacional y justificó el esquema especial por la magnitud de los operativos de seguridad, la movilidad de los fieles y los traslados previstos durante esos días.

Según el planteo oficial, la superposición de esas actividades con las jornadas laborales, educativas y comerciales habituales podría generar complicaciones en la circulación, por lo que se resolvió suspender distintas actividades en las jurisdicciones alcanzadas por cada feriado, publicó Ámbito. 

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