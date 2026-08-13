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Una nueva herramienta facilita el reencuentro con mascotas perdidas

Sebastián Merlo desarrolló una herramienta digital que permite reportar mascotas perdidas o encontradas, cruzar información, registrar lugares de avistamiento y facilitar el contacto entre quienes buscan y quienes encuentran animales. Ya cuenta con más de 200 usuarios y registra 20 reencuentros desde su puesta en funcionamiento. En Estación Plus Crespo le consultamos cómo surgió la iniciativa, cómo funciona y qué localidades ya participan.
Podcast: Entrevistas de FM Estación Plus Crespo13 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Encontrar una mascota perdida suele convertirse en una carrera contra el tiempo. Las redes sociales y los grupos de Facebook se transformaron en una herramienta habitual para difundir búsquedas, aunque la gran cantidad de publicaciones y grupos muchas veces dificulta el seguimiento de la información.

A partir de esa problemática surgió Chicho.ar, una aplicación desarrollada por el entrerriano Sebastián Merlo, que busca centralizar y agilizar la información vinculada con mascotas perdidas y encontradas.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Merlo explicó que la iniciativa nació a partir de una experiencia personal y de situaciones que observó en la zona rural.

“Es una aplicación que surge de una necesidad”, señaló. Según relató, al vivir en el campo se encontró con situaciones de animales abandonados y, ante la necesidad de ubicarlos, el primer recurso era recurrir a grupos de Facebook y otras redes sociales. “Ahí comienza como toda una odisea para ubicar los animalitos”, describió.

Escuchar entrevista completa: 

Entrevista realizada el 12 de agosto de 2026

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aplicacionUna aplicación entrerriana busca cambiar la forma de encontrar mascotas perdidas

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