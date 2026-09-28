Paraná Campaña: fin de la fase regular para Sub 20 y Sub 17

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña dio finalización a la fase regular del torneo clausura organizado para las tres categorías mayores. A continuación, repasamos resultados, posiciones y clasificados a la siguiente instancia en las categorías teloneras a la primera división.

Resultados Sub 20

Zona Sur

Viale FBC 5-1 Unión de Viale

Arsenal 0-1 Cultural

Sarmiento 1-0 Dep. Tabossi

Libre: Unión de Crespo

Zona Centro

Cañadita 5-1 Juv. Sarmiento

Atl. Hasenkamp 3-2 Asoc. Diego Maradona

Atl. María Grande 3-1 Seguí FBC

Libre: Litoral

Zona Norte

Unión Agrarios 0-0 Independiente FBC

Atl. Hernandarias 0-2 Unión FC

Dep. Bovril 0-0 Dep. Tuyango

Libre: Juv. Unida

Posiciones

Zona Sur

Unión de Crespo 18 (Clasificado)

Arsenal 10 (Clasificado)

Cultural 10 (Clasificado)

Sarmiento 10 (Clasificado)

Viale FBC 7 (Clasificado)

Dep. Tabossi 6 (Clasificado - Mejor sexto)

Unión de Viale 0

Zona Centro

Litoral 15 (Clasificado)

Cañadita 13 (Clasificado)

Atl. Hasenkamp 12 (Clasificado)

Atl. María Grande 9 (Clasificado)

Juv. Sarmiento 7 (Clasificado)

Seguí FBC 4

Asoc. Diego Maradona 1

Zona Norte

Independiente FBC 14 (Clasificado)

Dep. Tuyango 11 (Clasificado)

Unión FC 9 (Clasificado)

Unión Agrarios 7 (Clasificado)

Juv. Unida 6 (Clasificado)

Dep. Bovril 6

Atl. Hernandarias 2

Cruces (8° de final)

Unión de Crespo - Dep. Tabossi

Atl. Hasenkamp - Sarmiento

Dep. Tuyango - Unión Agrarios

Independiente FBC - Juv. Sarmiento

Litoral - Juv. Unida

Cultural - Unión FC

Arsenal - Atl. María Grande

Cañadita - Viale FBC

Resultados Sub 17

Zona Sur

Viale FBC 8-0 Unión de Viale

Arsenal 1-1 Cultural

Sarmiento 0-0 Dep. Tabossi

Libre: Unión de Crespo

Zona Centro

Cañadita 0-0 Juv. Sarmiento

Atl. Hasenkamp 2-0 Asoc. Diego Maradona

Atl. María Grande 12-0 Seguí FBC

Libre: Litoral

Zona Norte

Unión Agrarios 2-0 Independiente FBC

Atl. Hernandarias 1-0 Unión FC

Dep. Bovril 3-1 Dep. Tuyango

Libre: Juv. Unida

Posiciones

Zona Sur

Unión de Crespo 16 (Clasificado)

Cultural 11 (Clasificado)

Viale FBC 9 (Clasificado)

Arsenal 8 (Clasificado)

Dep. Tabossi 6 (Clasificado)

Sarmiento 5 (Clasificado - Mejor sexto)

Unión de Viale 0

Zona Centro

Litoral 18 (Clasificado)

Atl. Hasenkamp 15 (Clasificado)

Juv. Sarmiento 10 (Clasificado)

Atl. María Grande 9 (Clasificado)

Cañadita 5 (Clasificado)

Seguí FBC 3

Asoc. Diego Maradona 1

Zona Norte

Unión Agrarios 16 (Clasificado)

Dep. Bovril 14 (Clasificado)

Independiente FBC 8 (Clasificado)

Dep. Tuyango 7 (Clasificado)

Atl. Hernandarias 6 (Clasificado)

Unión FC 4

Juv. Unida 4

Cruces (8° de final)

Litoral - Sarmiento

Juv. Sarmiento - Atl. María Grande

Dep. Bovril - Dep. Tuyango

Unión Agrarios - Dep. Tabossi

Unión de Crespo - Cañadita

Viale FBC - Independiente FBC

Cultural - Arsenal

Atl. Hasenkamp - Atl. Hernandarias