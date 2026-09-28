Paraná Campaña: fin de la fase regular para Sub 20 y Sub 17
La Liga de Fútbol de Paraná Campaña dio finalización a la fase regular del torneo clausura organizado para las tres categorías mayores. A continuación, repasamos resultados, posiciones y clasificados a la siguiente instancia en las categorías teloneras a la primera división.
Resultados Sub 20
Zona Sur
Viale FBC 5-1 Unión de Viale
Arsenal 0-1 Cultural
Sarmiento 1-0 Dep. Tabossi
Libre: Unión de Crespo
Zona Centro
Cañadita 5-1 Juv. Sarmiento
Atl. Hasenkamp 3-2 Asoc. Diego Maradona
Atl. María Grande 3-1 Seguí FBC
Libre: Litoral
Zona Norte
Unión Agrarios 0-0 Independiente FBC
Atl. Hernandarias 0-2 Unión FC
Dep. Bovril 0-0 Dep. Tuyango
Libre: Juv. Unida
Posiciones
Zona Sur
Unión de Crespo 18 (Clasificado)
Arsenal 10 (Clasificado)
Cultural 10 (Clasificado)
Sarmiento 10 (Clasificado)
Viale FBC 7 (Clasificado)
Dep. Tabossi 6 (Clasificado - Mejor sexto)
Unión de Viale 0
Zona Centro
Litoral 15 (Clasificado)
Cañadita 13 (Clasificado)
Atl. Hasenkamp 12 (Clasificado)
Atl. María Grande 9 (Clasificado)
Juv. Sarmiento 7 (Clasificado)
Seguí FBC 4
Asoc. Diego Maradona 1
Zona Norte
Independiente FBC 14 (Clasificado)
Dep. Tuyango 11 (Clasificado)
Unión FC 9 (Clasificado)
Unión Agrarios 7 (Clasificado)
Juv. Unida 6 (Clasificado)
Dep. Bovril 6
Atl. Hernandarias 2
Cruces (8° de final)
Unión de Crespo - Dep. Tabossi
Atl. Hasenkamp - Sarmiento
Dep. Tuyango - Unión Agrarios
Independiente FBC - Juv. Sarmiento
Litoral - Juv. Unida
Cultural - Unión FC
Arsenal - Atl. María Grande
Cañadita - Viale FBC
Resultados Sub 17
Zona Sur
Viale FBC 8-0 Unión de Viale
Arsenal 1-1 Cultural
Sarmiento 0-0 Dep. Tabossi
Libre: Unión de Crespo
Zona Centro
Cañadita 0-0 Juv. Sarmiento
Atl. Hasenkamp 2-0 Asoc. Diego Maradona
Atl. María Grande 12-0 Seguí FBC
Libre: Litoral
Zona Norte
Unión Agrarios 2-0 Independiente FBC
Atl. Hernandarias 1-0 Unión FC
Dep. Bovril 3-1 Dep. Tuyango
Libre: Juv. Unida
Posiciones
Zona Sur
Unión de Crespo 16 (Clasificado)
Cultural 11 (Clasificado)
Viale FBC 9 (Clasificado)
Arsenal 8 (Clasificado)
Dep. Tabossi 6 (Clasificado)
Sarmiento 5 (Clasificado - Mejor sexto)
Unión de Viale 0
Zona Centro
Litoral 18 (Clasificado)
Atl. Hasenkamp 15 (Clasificado)
Juv. Sarmiento 10 (Clasificado)
Atl. María Grande 9 (Clasificado)
Cañadita 5 (Clasificado)
Seguí FBC 3
Asoc. Diego Maradona 1
Zona Norte
Unión Agrarios 16 (Clasificado)
Dep. Bovril 14 (Clasificado)
Independiente FBC 8 (Clasificado)
Dep. Tuyango 7 (Clasificado)
Atl. Hernandarias 6 (Clasificado)
Unión FC 4
Juv. Unida 4
Cruces (8° de final)
Litoral - Sarmiento
Juv. Sarmiento - Atl. María Grande
Dep. Bovril - Dep. Tuyango
Unión Agrarios - Dep. Tabossi
Unión de Crespo - Cañadita
Viale FBC - Independiente FBC
Cultural - Arsenal
Atl. Hasenkamp - Atl. Hernandarias