Alerta por mails falsos del ARCA: cómo reconocerlos y evitar caer en una estafa

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a poner el foco sobre una modalidad de estafa que busca engañar a contribuyentes mediante correos electrónicos falsos que aparentan haber sido enviados por el organismo.

Según accedió la Agencia Noticias Argentinas, los mensajes pueden informar sobre supuestas deudas impositivas, fiscalizaciones o problemas con la situación fiscal de la persona. El objetivo es generar preocupación y conseguir que la víctima ingrese a un enlace incluido en el correo.

Desde ARCA remarcaron que estos mensajes son falsos y que los contribuyentes no deben abrir los links incluidos ni proporcionar información personal. Una de las principales claves para detectar el engaño es conocer cuáles son los canales que realmente utiliza el organismo.

Cómo reconocer un mail falso de ARCA

El dato central es que ARCA nunca solicita pagos, datos personales ni claves mediante correo electrónico. Tampoco utiliza mails para informar sobre situaciones judiciales o exigir la cancelación inmediata de una deuda.

La única vía oficial utilizada para notificar a los contribuyentes sobre su situación fiscal es el Domicilio Fiscal Electrónico, al que se accede con CUIT o CUIL y Clave Fiscal desde el sitio oficial de ARCA.

Un correo del organismo puede avisar que existe una nueva comunicación disponible, pero el contenido de la notificación debe consultarse dentro del Domicilio Fiscal Electrónico.

También hay otra señal que permite detectar posibles estafas: las comunicaciones actuales que se presentan como enviadas por la AFIP deben despertar sospechas. El organismo fue disuelto mediante el Decreto 953/2024 y reemplazado por ARCA.

Además, es importante revisar cuidadosamente la dirección del remitente, desconfiar de mensajes que generan urgencia para realizar un pago y evitar abrir enlaces recibidos en comunicaciones dudosas.

Qué hacer si llega un correo sospechoso de ARCA

Ante la recepción de un supuesto mensaje del organismo, la recomendación es no responder, no hacer clic en enlaces ni descargar archivos adjuntos. Si existe alguna duda sobre una deuda o notificación, lo indicado es ingresar directamente al sitio oficial y revisar el Domicilio Fiscal Electrónico.

ARCA también aclaró que no solicita pagos ni información personal mediante WhatsApp, redes sociales o llamadas telefónicas. Por eso, cualquier contacto de este tipo que pida claves, datos sensibles o transferencias debe ser considerado una señal de alerta.

Para reducir los riesgos, el organismo recomienda no compartir la Clave Fiscal, utilizar contraseñas seguras y modificarlas periódicamente, evitar conexiones a redes WiFi públicas y desactivar conexiones automáticas como Bluetooth o NFC cuando no sean necesarias.

Los intentos de phishing pueden denunciarse. Quienes reciban un correo sospechoso pueden reenviar el mensaje completo a [email protected], canal habilitado para reportar este tipo de maniobras.

Las principales recomendaciones del ARCA para no caer en estafas con mails o correos electrónicos son :

No hacer clic en enlaces incluidos en correos sospechosos.

No proporcionar claves, datos personales ni información bancaria.

Revisar la dirección del remitente antes de interactuar con el mensaje.

Consultar las notificaciones únicamente en el Domicilio Fiscal Electrónico.

Desconfiar de comunicaciones actuales que se presenten a nombre de AFIP.

No responder pedidos de pagos por mail, WhatsApp, redes sociales o teléfono.

Denunciar los correos fraudulentos reenviándolos a [email protected].

Agencia NA