Todo sistema se vuelve frágil cuando comienza a ser rutinario. Ese parece haber sido el punto de quiebre que derivó en una denuncia de escala dentro de la Armada Argentina en torno de la liquidación de salarios, que incluye acusaciones de retornos, manipulación de los códigos de oficiales retirados e identidades inventadas. Ámbito accedió al testimonio de siete oficiales que relataron en detalle el hecho en el que se basa la denuncia interna, en la que también describen el rol de las agregadurías en el extranjero.
Escándalo en la Armada: denuncian "sistema de corrupción" con la plata de los sueldos por $1.600 millones
Nacionales16 de septiembre de 2026
Siete oficiales aportaron testimonios sobre presuntas irregularidades en la liquidación de haberes, con pagos indebidos y supuestos retornos. La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal.
De acuerdo con una fuente calificada, la cadena de complicidades se habría roto a partir de que una teniente se negase a recibir un suplemento del que debía devolver la mitad: “Todo explota porque quisieron meter en este círculo de corrupción a una teniente, que como es honesta dijo que no. Ahí empezaron las presiones de los capitanes que están metidos en esto. Querían que la teniente agarrara, ya que se convirtió en un riesgo. Su negación y denuncia interna originaron todo lo que ahora se sabe”.
En función de la información a la que accedió Ámbito, el eje de la denuncia radica en el área de la Armada en la que se liquidan los sueldos e involucra a alrededor de 25 personas entre oficiales y civiles. “Están involucrados desde un almirante para abajo. Desde 2022, se realizaban falsas liquidaciones de códigos, de personal retirado y códigos que le liquidan a oficiales en actividad que no le correspondían. Todo, obviamente con retorno incluido”, precisó una fuente de la Armada. Según reconstruyó este medio, hubo pagos salariales que habrían continuado después de la desvinculación de personal. “Mucho dinero habría terminado en cuentas particulares”, señalaron.
Pero no queda ahí. Uno de los denunciantes indicó que “una de las cosas que hacían era que aquellos que se iban de baja o retirados elevaban el número de Cuil a Defensa, solicitando por ejemplo u$s40.000 para pagar los sueldos cuando en realidad eran u$s30.000 ya que u$s10.000 se habían ido de baja. Ese restante se lo repartían entre los implicados. Ese número de Cuil no hay forma de controlarlo, ya que la Armada mandaba solo número de Cuil al Ministerio de Economía para que le giren para pagar los sueldos”.
Uno de los testimonios sobre los que se erigió la denuncia explicó que “una de las formas era quedarse con un porcentaje importante de lo que se liquidaba indebidamente. Estamos hablando de una estafa de alrededor de $1.600 millones”.
Dentro de la Fuerza confirmaron que la denuncia correspondiente se presentó ante el Juzgado Federal N° 2, “a fin de que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades de las personas involucradas, garantizando el debido proceso y el esclarecimiento de la situación”.
“No están involucrados solo oficiales sino también civiles. Fue un robo de guante blanco hasta que la teniente se cansó y los denunció. Eran los civiles (el área de liquidación de sueldos) los que cargaban los suplementos, y los jefes firmaban. Después se repartían tanto lo que llegaba de los suplementos por ejemplo por buceo como lo que llegaba de las bajas. Nadie controla qué mes un oficial se va de baja. A Economía enviaban un listado de gente que ya se fue de baja, plata con la que se quedaba toda esta gente”, precisó una fuente de la Armada a este medio.
Dentro de los chats de la Armada circuló a primera hora del martes unas líneas atribuidas a la cúpula: “La correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada Argentina. Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para determinar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la ley”.
Dentro de la Armada, la mirada está puesta en los contadores de la Fuerza. Sin embargo, los oficiales consultados expresaron su enojo con vehemencia: “Son una banda a la que deberían echarlos a todos. Nosotros creemos que van a intentar detener la sangría en estas quince personas a las que se señaló, pero hay muchos más. También se debe investigar a todos los que agarraron suplementos que no les correspondían. Por ejemplo, les daban un suplemento mensual de 400 lucas, pero debían devolver 200 lucas. Esos también son parte. La rueda viene desde 2022. Los que inventaron esta movida son los del SIAF”. La referencia es a los Servicios Financiero de la Armada, quienes se encuentran en el centro de las acusaciones.
La tensión dentro de la Armada escaló a la espera de que el comunicado en el que se detalla la denuncia se haga público, algo que aún no ocurrió.
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