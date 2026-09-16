Argentina enfrenta una caída drástica de la natalidad: un 46% menos en 9 años

El mapa de la natalidad argentina ha sufrido un cambio significativo en menos de diez años, evidenciado por el descenso de nacimientos desde 2015, cuando se registraron 770.040 nacidos vivos, hasta los 460.902 en 2023. Según los datos más recientes, la cifra se redujo aún más, alcanzando los 413.135 nacimientos en 2024.

Este descenso implica que, en solo nueve años, el país ha experimentado una disminución de aproximadamente 357 mil nacimientos anuales, lo que equivale a un 46%, según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. Además, se ha observado que entre 2023 y 2024, la cantidad de nacimientos disminuyó alrededor de un 10%, reflejando una tendencia sostenida y no simplemente fluctuaciones temporales.

La reducción también se manifiesta en la tasa promedio de hijos por mujer. Datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sitúan la tasa de fecundidad en Argentina en aproximadamente 1,2 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1. En 2023, la tasa era de 1,33, mientras que informes anteriores la indicaban en 1,4, evidenciando la velocidad del cambio demográfico.

El fenómeno no es exclusivo de Argentina. Según la revisión 2024 de World Population Prospects de la ONU, la fecundidad global se sitúa actualmente en 2,25 hijos por mujer, una reducción notable desde los 3,31 en 1990. Más de la mitad de los países del mundo ya tienen tasas inferiores a 2,1, y cerca de uno de cada cinco presenta niveles de fecundidad "ultra baja", por debajo de 1,4 hijos por mujer. Entre ellos se encuentran China, Italia, Corea del Sur y España.

En este marco, durante el XXII Congreso Argentino de Medicina Reproductiva de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR 2026), que se desarrollará en Buenos Aires del 16 al 18 de septiembre, se abordará la dimensión sanitaria vinculada al fenómeno demográfico. La discusión se centrará en que, mientras las familias se vuelven más pequeñas y la maternidad se pospone para edades mayores, el conocimiento sobre el envejecimiento reproductivo y las herramientas disponibles para preservar la fertilidad no siempre se comparten de manera anticipada.

"La caída de la natalidad no debería analizarse únicamente contando cuántos niños nacen, sino tratando de comprender cuándo las personas desean tenerlos y qué ocurre entre ese deseo y la posibilidad biológica de concretarlo", sostuvo el Dr. Agustín Pasqualini, médico especialista en Medicina Reproductiva y presidente de SAMeR.

Los cambios en los proyectos familiares son evidentes, y muchas mujeres eligen postergar la maternidad. "Es importante que esa decisión sea informada. Una mujer puede no saber a los 28 o 30 años si desea ser madre, pero debería ser consciente de que su fertilidad no se mantendrá igual indefinidamente", agregó Pasqualini.

Los especialistas destacan que planificar la vida reproductiva no implica promover la maternidad ni obligar a tratamientos de fertilidad. Se busca incorporar la fertilidad en la conversación sanitaria, de manera similar a la inclusión de la anticoncepción durante décadas. Se trata de brindar información para que cada persona pueda decidir si quiere tener hijos, cuántos y cuándo.

La edad es uno de los principales determinantes de la fertilidad femenina. Con el tiempo, la cantidad de ovocitos disponibles y la calidad de los mismos disminuyen, especialmente a partir de los 35 años. La reproducción asistida puede abordar diversas causas de infertilidad, pero no puede revertir el efecto del envejecimiento de los óvulos.

La criopreservación ovocitaria mediante vitrificación surge como una opción dentro de una estrategia de planificación. Este procedimiento permite conservar óvulos a temperaturas extremadamente bajas, preservando su calidad. La American Society for Reproductive Medicine (ASRM) concluyó que las tasas de embarazo son superiores entre quienes congelaron sus óvulos a una edad más temprana.

Sin embargo, la guía de la ASRM aclara que no existe una edad 'óptima' universal ni se puede garantizar una probabilidad específica de nacido vivo.

Desde la asociación de pacientes Concebir, que cumple 30 años este año, se enfatiza que detrás de las estadísticas hay historias diversas y decisiones que no siempre son completamente libres.

"Hay personas que desean tener hijos, pero postergan la búsqueda por diversas razones, incluyendo las condiciones económicas o personales. También hay quienes, después de tratar de concebir, deciden no buscar un segundo embarazo por el desgaste que implica", señaló Ana Claudia Ceballos García, presidenta de Concebir.

Los especialistas advierten que una de las dificultades comunes es que la primera conversación sobre fertilidad se produce solo cuando hay problemas para concebir. Esto puede coincidir con una reducción significativa de la reserva ovárica y la calidad ovocitaria. Por ello, se propone que el asesoramiento reproductivo se incluya en los controles ginecológicos de rutina, permitiendo revisar antecedentes y conversar sobre la planificación reproductiva.

"Debemos cambiar el momento de la conversación. Durante mucho tiempo, se abordó la fertilidad solo cuando surgían dificultades. Ahora tenemos la oportunidad de iniciar esa charla mucho antes", afirmó el Dr. Gonzalo Devoto, gerente Médico de Endocrinología y Fertilidad de Merck.

El Dr. Devoto añadió: "Brindar información a tiempo permite que las personas tomen decisiones informadas sobre su fertilidad. No se trata de decirle a nadie cuándo tener hijos, sino de evitar que alguien descubra información crucial a los 40 que debió conocer a los 25".