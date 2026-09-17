La Escuela Municipal de Crespo participó en los nacionales para categorías U16 y máster

CAMPEONATO NACIONAL U16

La ‘27ª edición del Campeonato Nacional U16’ se realizó en la ciudad de San Luis, el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, bajo la organización y fiscalización de la Federación Sanluiseña de Atletismo y de la Confederación Argentina de Atletismo.

El profesor Iván Alanis viajó como entrenador a cargo de la delegación de la Federación Atlética de Entre Ríos.

-Eleonora Schönfeld: 7ª en salto en alto con una marca de 1 metro y 45 centímetros; y 15ª en 80 metros con vallas con 15 segundos y 02 décimas.

-Isabella Rau Zapata: 13ª en lanzamiento del disco con 25,25 m y 19ª en lanzamiento de la bala con 6,91 m.

-Tiziano Martínez: 10º en 110 metros con vallas con 19.10 y 12º en los 295 metros con vallas con 47.70.

-Máximo Sotelo: Participó en lanzamiento de martillo donde no logró registrar marca.

• CAMPEONATO NACIONAL MASTER

En el Parque Olímpico de la Juventud, de Villa Soldati, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se desarrolló el ‘46º Campeonato Nacional Máster de Atletismo’. Fue del 10 al 13 de septiembre y rindió homenaje a ‘Angel Carlos Gagliano’. La competencia fue organizada y fiscalizada por Quirón Máster y la Confederación de Atletas Máster de la República Argentina.

Dos deportistas de la Escuela Municipal de Crespo integraron el combinado de la Asociación Máster de Atletismo Entrerriano.

-Daniel Tablada: 2º en posta 4×400 metros; 3º en los 200 metros llanos; 4º en 100 metros llanos y 4º en 400 metros llanos, siempre en la división 40 a 44 años.

-Walter Jacob: 2º en los 5.000 metros llanos, en la categoría 35 a 39 años.

Daniel Tablada.

Walter Jacob.

• LO QUE SE VIENE…

Cinco deportistas de la Escuela Municipal de Crespo participarán en la instancia final de los Juegos Deportivos Entrerrianos, el jueves 17 y viernes 18 de septiembre. Esta etapa decisiva se concretará en Concordia y será clasificatoria para los Juegos Nacionales Evita a realizarse en Mar del Plata en el mes de noviembre.

Crespo estará representado por: Eleonora Schönfeld, Isabella Rau Zapata, Tiziano Martínez, Máximo Sotelo y Cándida Elsazer Tabia.