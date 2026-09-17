Básquetbol Masculino: primer triunfo de Unión

En el marco de la 6° fecha del torneo clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol, Unión recibió en Crespo a Patronato y se quedó con el triunfo por 73-59. El Verde, obtuvo su primer triunfo en el torneo tras 4 encuentros sin conocer la victoria (quedó libre en la jornada 3).

Rápidamente, en el inicio partido, Unión tomó ventaja con respecto a su rival y el primer parcial quedó a su favor al ganar 23-10. El segundo segmento fue el de más bajo goleo para los crespenses. Patronato achicó la diferencia, pero seguía a 10 puntos de su rival (33-23). En el tercer episodio, Unión nuevamente sacó ventaja para llegar al último período ganando 54-37. El último cuarto fue ganado por Patronato, pero nuevamente por 3 puntos y quedando lejos de una remontada para darle números finales al partido (73-59).

Formaciones

Unión (73): Manuel Robles (7), Martin Porrchneg, Álvaro Pereyra (21), Martiniano Morales, Santiago Fontana, Santiago Gelroth (3), Alfredo Mercado (4), Francisco Folmer (9), Alan Hainze (12), Juan Manuel Copetti (9), Alan Cardozo (8) y Juan Cruz Saluzzio. DT: Juan Gastaldo.

Patronato (59): Edgardo Sánchez (3), Lucca Lenardón, Federico Saibene (14), Adriano Catena (2), Simón Gómez (15), José Lenardón (13), Lucas Chaves (4), Joel Chiara, Lautaro Arrúa (3), Santiago Giacinti y Diego Faltoni (5). DT: Cristian Gómez.

Posiciones

Rowing 7

Unión 6

Patronato 6

Estudiantes 4

Quique 4

San Martín 4

Ciclista 3

Sionista 2

Talleres 2

Olimpia 2

Paracao 2

Recreativo 0