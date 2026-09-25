Tres hombres hospitalizados por un accidente en el cruce de Rutas 32 y 35

En las primeras horas de la mañana de este viernes, un siniestro vial movilizó a la policía de Comisaría Seguí. El Segundo Jefe de esa dependencia, Of. Ppal. Claudio Cuevas, apuntó a Estación Plus Crespo: "Alrededor de las 7:30 tomamos conocimiento de un accidente en Ruta N° 32 y Ruta N° 35, hasta donde acudimos, constatando que había sido protagonizado por una camioneta Ford Ranger, color gris, en la que se encontraban tres personas, que fueron auxiliadas".

En base a las diligencias primarias, el funcionario adelantó: "Según pudo establecerse y en base a sus manifestaciones, la camioneta circulaba por Ruta 32 -hacia Seguí-, cuando al llegar a la altura del cruce con Ruta 35, se le salió la cubierta trasera derecha. Esa situación provocó que la unidad derrape y colisione contra una luminaria pública".

El subjefe indicó que "se coordinó el traslado del conductor y sus dos acompañantes -todos varones, mayores de edad-, hasta el Hospital Lister, donde recibirán atención y recibirán un diagnóstico preciso. En principio no revestirían secuelas que impliquen riesgo de vida o complejidad severa".

En el lugar, colaboró una dotación de Bomberos Voluntarios de Seguí.