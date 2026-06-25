El municipio inauguró el Centro Integral de Salud Mental y Adicciones

“Este espacio nos permitirá disponer de un centro para la prevención, diagnóstico, y acompañamiento de familiares y personas con problemas de salud mental, como así también en situaciones de consumo problemático y adicciones”, resaltó el intendente Marcelo Cerutti.

Además, destacó: “Esto es el resultado de un proceso sostenido de casi una década de trabajo, con compromiso institucional y construcción comunitaria en la ciudad de Crespo”.

En principio, el lugar funcionará como Espacio de Primera Escucha, consultorio sobre temática de consumos, espacio de Orientación Familiar, y Taller semanal de Padres en Acción.

Cerutti agradeció a las instituciones de la ciudad por “el trabajo en red que se viene realizando para abordar esta complejidad que nos atraviesa a todos. Para que entre las personas encontremos las respuestas, con una comunidad involucrada y con profesionales muy capacitados y con mucho compromiso humano”.

También indicó que el nuevo lugar permitirá “sintetizar todo el trabajo que se viene realizando y concentrarlo en un espacio para transformarlo en una herramienta más de la red de contención extensiva, que no solo debe ir directamente a la persona que está atravesando el inconveniente, sino también a sus allegados”.

Consultas y turnos

El ‘Centro Integral de Salud Mental y Adicciones’ tendrá atención al público de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00, en calle Corrientes 1684 entre Rodríguez Peña y Roque Sáenz Peña.

Por turnos, los interesados deberán enviar WhatsApp al siguiente número de teléfono: 54 9 3434 64-8838.

Será un espacio destinado a fortalecer las acciones de promoción, prevención, asistencia y acompañamiento de las personas y familias de nuestra comunidad.

También se pueden solicitar en los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud que hay en nuestra ciudad: Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón’, edificio NIDO ‘Dr. Adolfo Goldenberg’ y ‘San Miguel’ (Centro Familiar Cristiano – Jardín ‘Barrilete de Colores’).

Un paso mas para seguir afianzando el trabajo en red

Junto al Presidente Municipal también estuvieron: Eliana Wendler (directora de Desarrollo Humano de Crespo), Pablo Cymbalista (director de Prevención y Control de Adicciones de Entre Ríos) y Esteban Dávila (director de Salud Mental de Entre Ríos).

“La salud mental debe abordarse desde una manera integral. Por eso, nuestras acciones no se limitan a la atención de una problemática específica, sino que buscan acompañar a las personas en toda su complejidad”, detalló Wendler.

Luego agregó: “Con ese propósito hemos fortalecidos los servicios de atención psicológica en los Centros de Atención Primaria de la Salud, garantizando atención individual todos los días de la semana. Además, construimos alianza con diferentes instituciones para desarrollar acciones preventivas vinculadas a los consumos problemáticos, al bullying, a las violencias y a la prevención del suicidio. Ante la complejidad, el trabajo en red es indispensable para llevar adelante el abordaje conjunto. Reafirmando nuestra convicción de que la salud mental requiere respuestas comunitarias e interdisciplinarias, con políticas públicas sostenidas en el tiempo”.

Cymbalista y Dávila felicitaron a la ciudad de Crespo por “destacarse y ser referencia provincial en prevención” con esta concreción que “consolida un proceso de abordaje en estas problemáticas que son transversales en los ámbitos familiares, escolares y laborales, las cuales necesitan de la corresponsabilidad de las instituciones”.

También destacaron la importancia de contar con un Centro de Salud que tenga especialistas con los instrumentos necesario para el abordaje de las diferentes problemáticas.

La ceremonia de inauguración también contó con la presencia de: Jacinta Eberle (viceintendente), Vanesa Pusineri (secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano), Evangelina Schmidt (secretaria de Economía, Hacienda y Producción) y Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente). Además, estuvieron integrantes del equipo de gobierno y autoridades de instituciones y organizaciones de nuestra ciudad.





Una década de trabajo y compromiso institucional

-El recorrido comenzó en el año 2016 con la elaboración del Plan Municipal de Prevención en Adicciones ‘Prevenir’, una iniciativa pionera que sentó las bases para el desarrollo de políticas locales orientadas a la prevención, la orientación, la asistencia, la capacitación y la producción de información sobre la problemática.

-En 2017, el municipio fortaleció su compromiso mediante la adhesión al programa Municipios en Acción de Sedronar, impulsando proyectos preventivos y desarrollando investigaciones locales que permitieron conocer con mayor profundidad la realidad de nuestros jóvenes y adolescentes.

Estos estudios constituyeron un hito fundamental porque brindaron datos propios para diseñar políticas públicas ajustadas a las necesidades de nuestra comunidad.

-En 2018 se creó formalmente el Área de Salud Mental, incorporando la temática a la estructura municipal y consolidando un espacio específico de atención y trabajo territorial.

-A partir de 2019 comenzaron a desarrollarse dispositivos innovadores como ‘Mi Espacio Joven’ y el programa de ‘Orientación Vocacional Ocupacional’, ampliando las oportunidades de acompañamiento para adolescentes y jóvenes.

-Durante la pandemia, en 2020, el equipo supo adaptarse a una realidad inédita, generando dispositivos virtuales de atención, líneas telefónicas de apoyo emocional y materiales digitales de prevención y autocuidado. Ese mismo año nació el ‘Espacio de Orientación Familiar’, que continúa siendo un recurso fundamental para muchas familias de la ciudad.

-En los años siguientes se fortalecieron los servicios de atención en los CAPS, se ampliaron los equipos profesionales, se consolidaron alianzas con instituciones educativas, sanitarias, judiciales y de seguridad, y se desarrollaron programas de prevención del bullying, promoción de la salud mental y prevención del suicidio.

-En 2023 se profundizó el trabajo en red mediante la creación de espacios de articulación interinstitucional para el abordaje de situaciones complejas, reafirmando la convicción de que la salud mental requiere respuestas comunitarias e interdisciplinarias.

-Durante 2024 se produjo un paso trascendental: la unificación de los equipos de Salud Mental y Adicciones en una única área de trabajo, promoviendo una mirada integral sobre las problemáticas que afectan a las personas y sus familias. Surgieron además nuevos dispositivos como ‘Intensamente Online’ y el ‘Rincón de Escucha Itinerante’, acercando herramientas preventivas a las escuelas y a los adolescentes.

-Finalmente, en 2025, se diseñó el ‘Programa Municipal de Abordaje Integral de la Salud Mental Comunitaria y los Consumos Problemáticos’, consolidando una política pública con visión estratégica, sostenida en el tiempo y respaldada institucionalmente.

Desde el municipio destacaron que "este nuevo espacio de Salud Mental y Adicciones representa la materialización de todo ese recorrido. Es la expresión concreta de una comunidad que entendió que la salud mental es una prioridad, que eligió trabajar desde la prevención, el acompañamiento y la inclusión, y que continúa construyendo redes para cuidar a las personas a lo largo de todas las etapas de la vida".

Resaltaron que "Hoy no inauguramos solamente un edificio. Inauguramos un nuevo capítulo de una historia que comenzó hace años, sostenida por profesionales, instituciones, autoridades y vecinos que creen que una comunidad más saludable se construye escuchando, acompañando y generando oportunidades para todos".