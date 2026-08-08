Un hombre resultó herido al incendiarse una embarcación en el río Gualeguaychú

El propietario de la embarcación se había acercado para verificar su estado, luego de haberle realizado algunas reparaciones días atrás. Al levantar la lona que la cubría, fue alcanzado por una llamarada que envolvió parte de su cuerpo y sus prendas de vestir.



El hombre de 78 años fue asistido y trasladado por el servicio de emergencias prehospitalarias 107 a la Guardia del Hospital Centenario. Al momento del traslado se encontraba consciente y pudo dialogar con el personal policial que intervino en el lugar.

Una vez ingresado a la Guardia del Centenario se determinó que sufrió quemaduras graves y fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva.

El fuego se propagó rápidamente y, cerca de las 22:00, había afectado por completo la embarcación.

En el operativo trabajaron dotaciones de tres estaciones de Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil de Gualeguaychú, efectivos de Prefectura Naval y agentes de la Jefatura Departamental de Policía.

La crecida del río y la presencia de agua sobre la costa complicaron las tareas de los equipos de emergencia. Prefectura colaboró desde el río mediante un patrullaje constante, mientras los bomberos continuaban con las labores de extinción.

Como parte del operativo, se interrumpió el tránsito vehicular sobre la Costanera, en el sector del Parque Unzué, frente a la playa Papaya. Hasta el momento, no se informaron las causas que provocaron el incendio, publicó R2820.