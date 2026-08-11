La Escuela Técnica de Crespo entregó por primera vez títulos digitales a sus egresados

La Escuela Técnica de Crespo concretó el viernes 7 de agosto un importante avance en su proceso de modernización institucional. Por primera vez, la institución hará entrega de títulos digitales a los egresados de la promoción 2025, marcando un cambio significativo en la forma de emitir la documentación oficial y dando inicio a una nueva etapa de digitalización de sus procesos administrativos.

En declaraciones formuladas a Estación Plus Crespo, el rector de la institución, Eduardo Osuna, expresó su satisfacción por este logro y destacó que se trata de "una noticia muy importante" para toda la comunidad educativa.

"Este viernes 7 de agosto por la tarde, algo no menor, la escuela da un salto en cuanto a innovación y en cuanto a cambio de formato de los títulos. Hoy se hace por primera vez la entrega de títulos digitales a los egresados 2025, así que la verdad que estamos muy contentos", manifestó.

Osuna explicó que la implementación de este nuevo sistema es el resultado de un proceso de trabajo que demandó un importante esfuerzo y la participación de distintos actores de la comunidad educativa.

"Esto es el resultado de un trabajo arduo y colaborativo que se ha desarrollado en conjunto con la Universidad, con la Facultad y, ni que hablar, con el personal administrativo de Secretaría y los receptores, que han hecho posible que hoy estemos entregando los títulos digitales a los egresados 2025", señaló a Estación Plus Crespo.

El rector indicó además que esta iniciativa representa el primer paso de un proceso más amplio de transformación institucional, orientado a incorporar herramientas tecnológicas que agilicen y modernicen la gestión escolar.

"Es una transformación que la escuela está desarrollando de a poquito para ir digitalizando ciertos trámites y procesos. Este es el primer hito en este camino que estamos transitando", afirmó.

La entrega de títulos digitales permitirá a los nuevos egresados contar con documentación oficial en formato electrónico, acorde a las nuevas modalidades de gestión educativa impulsadas en el sistema educativo, facilitando su resguardo, validación y utilización para trámites académicos y laborales.

Con esta iniciativa, la Escuela Técnica de Crespo se suma al proceso de modernización administrativa, apostando a la incorporación de herramientas digitales que buscan optimizar los procedimientos internos y brindar un mejor servicio a sus estudiantes y egresados.