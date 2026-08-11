google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

La Escuela Técnica de Crespo entregó por primera vez títulos digitales a sus egresados

La institución concretó el viernes 7 de agosto un hecho inédito con la entrega de títulos digitales a los egresados 2025. El rector Eduardo Osuna destacó que el avance es fruto de un trabajo conjunto con la Facultad y el personal administrativo, y representa el primer paso en un proceso de modernización de los trámites escolares.
Crespo11 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


google_preferred_source_badge_dark_ES

titulo digital de estudio

La Escuela Técnica de Crespo concretó el viernes 7 de agosto un importante avance en su proceso de modernización institucional. Por primera vez, la institución hará entrega de títulos digitales a los egresados de la promoción 2025, marcando un cambio significativo en la forma de emitir la documentación oficial y dando inicio a una nueva etapa de digitalización de sus procesos administrativos.

En declaraciones formuladas a Estación Plus Crespo, el rector de la institución, Eduardo Osuna, expresó su satisfacción por este logro y destacó que se trata de "una noticia muy importante" para toda la comunidad educativa.

"Este viernes 7 de agosto por la tarde, algo no menor, la escuela da un salto en cuanto a innovación y en cuanto a cambio de formato de los títulos. Hoy se hace por primera vez la entrega de títulos digitales a los egresados 2025, así que la verdad que estamos muy contentos", manifestó.

Osuna explicó que la implementación de este nuevo sistema es el resultado de un proceso de trabajo que demandó un importante esfuerzo y la participación de distintos actores de la comunidad educativa.

"Esto es el resultado de un trabajo arduo y colaborativo que se ha desarrollado en conjunto con la Universidad, con la Facultad y, ni que hablar, con el personal administrativo de Secretaría y los receptores, que han hecho posible que hoy estemos entregando los títulos digitales a los egresados 2025", señaló a Estación Plus Crespo.

El rector indicó además que esta iniciativa representa el primer paso de un proceso más amplio de transformación institucional, orientado a incorporar herramientas tecnológicas que agilicen y modernicen la gestión escolar.

"Es una transformación que la escuela está desarrollando de a poquito para ir digitalizando ciertos trámites y procesos. Este es el primer hito en este camino que estamos transitando", afirmó.

La entrega de títulos digitales permitirá a los nuevos egresados contar con documentación oficial en formato electrónico, acorde a las nuevas modalidades de gestión educativa impulsadas en el sistema educativo, facilitando su resguardo, validación y utilización para trámites académicos y laborales.

Con esta iniciativa, la Escuela Técnica de Crespo se suma al proceso de modernización administrativa, apostando a la incorporación de herramientas digitales que buscan optimizar los procedimientos internos y brindar un mejor servicio a sus estudiantes y egresados.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
robert_merado_version1785867894560

Roberto Mercado presentó en Crespo el libro que ilumina la historia de "Zamba de mi esperanza"

Estación Plus Crespo
Crespo08 de agosto de 2026
El músico, investigador y escritor mendocino Roberto Mercado presentó en Crespo su obra "Zamba de mi esperanza, la que sabemos todos", fruto de más de dos décadas de investigación. En diálogo con Estación Plus Crespo, reconstruyó el origen de la emblemática canción, reveló quién fue realmente su autor y explicó cómo surgieron los mitos que aún hoy la rodean.
image

Ley de Tierras: Hubo una "clase pública" en el centro de Crespo

Estación Plus Crespo
Crespo07 de agosto de 2026
El álgido debate en el Congreso tuvo ecos de resonancia en todo el país, incluida esta ciudad. En defensa del encuadre de "Soberanía" y valorando el potencial territorial argentino, alumnos y docentes transmitieron su mensaje en Plaza Sarmiento.
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo