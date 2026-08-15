Hallan a la joven buscada en Concordia: Un camionero detenido al regresar de Paraguay

Intensas búsquedas, rastrillajes en la localidad de Calabacilla y barrios de Concordia, precedieron al hallazgo en buen estado de salud de Florencia Pérez; la joven de 25 años, cuyo paradero interesaba desde el 12 de agosto.

Estación Plus Crespo pudo confirmar que en horas del mediodía de este sábado, la Policía Caminera detuvo la marcha de un camión Iveco, que recién ingresaba a la provincia de Entre Ríos. Además del chofer -de 58 años, oriundo de Buenos Aires-, en la cabina se encontraba la joven entrerriana.

La Fiscalía ordenó la detención del camionero y el secuestro del transporte, en el marco de una investigación por presunta Privación Ilegítima de la libertad.

Las averiguaciones de campo, plasmadas en el expediente, refieren a que ya el martes 11 de agosto, la joven habría abordado este camión en la Ruta 14. Un día después, su familia formaliza el pedido de localización. El transporte habría concretado su viaje programado hasta Paraguay y fue interceptado al regreso.

El sistema de lectores de patentes resultó clave para que la fuerza de seguridad lograra individualizar el camión en cuestión y comenzaran a reconstruir sus movimientos.

Generan dudas a dilucidar en la causa abierta, el hecho que Migraciones informó que el camión había registrado paso hacia Paraguay, aunque en los registros constaba únicamente el ingreso del chofer.

La joven ya se encuentra en Concordia y su testimonio judicial será determinante para establecer las circunstancias en las que se produjo su desaparición y posterior traslado.