Camionero de Ramírez sufrió un robo seguido de secuestro en Santa Fe
Un camionero fue secuestrado y encontrado con precintos en las manos a la vera de la autopista Rosario-Córdoba, en el cruce con la Ruta Provincial 12, en jurisdicción de Tortugas, en la zona suroeste de la provincia de Santa Fe, casi en el límite con Córdoba.
El hombre, que es oriundo de General Ramírez, Entre Ríos, fue asistido en el Samco local y se encuentra en buen estado de salud. Luego fue llevado a la dependencia policial para ampliar su testimonio. Fue identificado como Adolfo Kretzer, de 41 años, en calidad de víctima denunciante.
En tanto, el transporte es propiedad de Matías Heffel, oriundo de la localidad de Hernández. La unidad es intensamente buscada.
El pedido de auxilio
El hecho se conoció a partir del llamado a la Policía de otro camionero, que circulaba por la zona y advirtió que un hombre le hacía señas para pedir auxilio, tras haberse liberado. Según relató, le manifestó que había sido víctima de un robo y que tenía precintos en las manos. El conductor dio aviso a la Policía, pero no se detuvo en el lugar.
Se desplegaron móviles policiales de Tortugas y de Armstrong para localizar al hombre. Finalmente, un móvil policial logró dar con él y asistirlo, consignó Aires de Santa Fe.
La Policía Santafesina informó que el hecho ocurrió en la localidad de Salto Grande, sobre la Ruta Nacional 34, cercana a Rosario.
El raid y la investigación
El hecho se desencadenó este viernes por la tarde, cuando los delincuentes abordaron al conductor en la colectora de Salto Grande, provincia de Santa Fe. Los asaltantes subieron al chofer al camión y avanzaron hasta Luis Palacios, donde desengancharon el acoplado y retiraron el sistema de rastreo satelital para dificultar su localización.
La marcha continuó hasta Ibarlucea. En esa zona, los sujetos obligaron al conductor a descender del camión, lo subieron a un automóvil y continuaron la fuga. Poco después de las 19:30, abandonaron al trabajador maniatado en Tortugas, Santa Fe, narró Ahora. Se presume que la unidad habría seguido su camino hacia Córdoba.
Por el momento, no trascendieron oficialmente mayores detalles sobre la mecánica del secuestro, cuánto tiempo estuvo retenido ni qué elementos le fueron sustraídos. La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y dar con los responsables.