Camionero de Ramírez sufrió un robo seguido de secuestro en Santa Fe

Un camionero fue secuestrado y encontrado con precintos en las manos a la vera de la autopista Rosario-Córdoba, en el cruce con la Ruta Provincial 12, en jurisdicción de Tortugas, en la zona suroeste de la provincia de Santa Fe, casi en el límite con Córdoba.

El hombre, que es oriundo de General Ramírez, Entre Ríos, fue asistido en el Samco local y se encuentra en buen estado de salud. Luego fue llevado a la dependencia policial para ampliar su testimonio. Fue identificado como Adolfo Kretzer, de 41 años, en calidad de víctima denunciante.

En tanto, el transporte es propiedad de Matías Heffel, oriundo de la localidad de Hernández. La unidad es intensamente buscada.

El pedido de auxilio