Por mudanza, habrá inactividad en el Juzgado de Paz de Libertador San Martín

El miércoles 19 de agosto será inhábil judicial para el Juzgado de Paz de Libertador San Martín, para facilitar la mudanza del organismo a su sede definitiva. El edificio fue construido en un terreno cedido por el municipio.

A propuesta de la Dirección de Arquitectura Judicial, se autoriza el traslado al inmueble ubicado en 25 de Mayo 763. Ese día no habrá atención al público y se suspenderán los plazos procesales, a fin de posibilitar el desplazamiento de muebles, guarda y organización de expedientes, al igual que la conexión de equipos y limpieza general.

Las tareas serán realizadas por el personal del Juzgado, que podrá solicitar colaboración a las Áreas de Intendencia o Mayordomía de Paraná, se confirmó a Estación Plus Crespo.

El inmueble fue construido en un terreno cedido por la Municipalidad de Libertador San Martín, en el marco de la Licitación Pública Nº 04/25, para la que el STJER fijó un presupuesto oficial de 329.719.138,60 pesos. La obra fue adjudicada a la firma El Súper de la Construcción, que cotizó por 262.850.222,29 pesos.