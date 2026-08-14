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Por mudanza, habrá inactividad en el Juzgado de Paz de Libertador San Martín

El Tribunal de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), resolvió que sea inhábil el miércoles 19 de agosto, suspendiéndose por esa fecha la atención al público y abogados. 
Policiales/Judiciales14 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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El miércoles 19 de agosto será inhábil judicial para el Juzgado de Paz de Libertador San Martín, para facilitar la mudanza del organismo a su sede definitiva. El edificio fue construido en un terreno cedido por el municipio.

A propuesta de la Dirección de Arquitectura Judicial, se autoriza el traslado al inmueble ubicado en 25 de Mayo 763. Ese día no habrá atención al público y se suspenderán los plazos procesales, a fin de posibilitar el desplazamiento de muebles, guarda y organización de expedientes, al igual que la conexión de equipos y limpieza general

Las tareas serán realizadas por el personal del Juzgado, que podrá solicitar colaboración a las Áreas de Intendencia o Mayordomía de Paraná, se confirmó a Estación Plus Crespo.

El inmueble fue construido en un terreno cedido por la Municipalidad de Libertador San Martín, en el marco de la Licitación Pública Nº 04/25, para la que el STJER fijó un presupuesto oficial de 329.719.138,60 pesos. La obra fue adjudicada a la firma El Súper de la Construcción, que cotizó por 262.850.222,29 pesos.

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