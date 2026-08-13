Investigan una denuncia por presunta mala praxis tras el fallecimiento de una paciente

Familiares de una mujer fallecida después de ser atendida primero en el Hospital de Villa Clara y posteriormente en el Sanatorio Americano de Villaguay denunciaron ante la Justicia una presunta mala praxis y negligencia médica. Según el relato presentado por la familia, la paciente había consultado por un intenso dolor y su cuadro se agravó durante las horas siguientes hasta requerir una derivación a Villaguay, donde finalmente falleció luego de sufrir paros cardiorrespiratorios. La autopsia y la investigación judicial serán determinantes para establecer las causas del deceso y si existieron responsabilidades médicas.

De acuerdo con la versión suministrada por los familiares al sitio Mercurio Noticias, el episodio comenzó cuando la mujer concurrió a la guardia del Hospital de Villa Clara por un dolor agudo. Allí, según la denuncia, recibió medicación para un cuadro que habría sido considerado inicialmente como una lumbalgia y posteriormente regresó a su domicilio.

La familia sostiene que al día siguiente la paciente presentó un importante deterioro de su estado general, con debilidad, hipotensión y fuertes dolores abdominales, por lo que volvió a ser atendida y quedó internada.

Según el relato, durante esa instancia recibió suero y analgésicos mientras el dolor continuaba intensificándose. Posteriormente se resolvió su derivación hacia un centro de mayor complejidad en la ciudad de Villaguay.



Cuestionamientos a la atención en Villaguay



La paciente fue trasladada al Sanatorio Americano de Villaguay, donde los familiares aseguran que se produjeron distintas situaciones que ahora forman parte de sus cuestionamientos.

Según la denuncia, al momento del ingreso existieron inconvenientes relacionados con la disponibilidad de camas mientras la mujer continuaba manifestando un cuadro de intenso dolor.

La familia también cuestionó la administración de medicación analgésica por vía endovenosa y señaló que habría existido una discusión entre profesionales respecto del tratamiento indicado. Estos aspectos deberán ser analizados a partir de las historias clínicas, testimonios, estudios y demás elementos que incorpore la investigación.



Falleció después de ingresar a Terapia Intensiva



Siempre de acuerdo con el relato de sus familiares, antes de trasladarla a Terapia Intensiva se realizaron extracciones de sangre y se solicitaron estudios por imágenes.

La mujer habría permanecido consciente durante buena parte de la atención, aunque con dolores intensos. Posteriormente fue ingresada al área de cuidados críticos.

Los familiares indicaron que tiempo después fueron informados de que la paciente había sufrido tres paros cardiorrespiratorios y había fallecido.

Ante la falta de certezas sobre qué originó el deterioro de su estado de salud, decidieron realizar una presentación penal para que las circunstancias sean investigadas judicialmente.



Esperan los resultados de la autopsia



Uno de los elementos centrales será el resultado de la autopsia, que deberá aportar información objetiva sobre la causa y mecanismo de muerte de la paciente.

También podrán analizarse la documentación médica, los medicamentos administrados, los horarios de atención, los estudios realizados y las decisiones adoptadas por los profesionales que intervinieron en cada establecimiento.

La existencia de una denuncia no implica que se haya determinado una mala praxis ni responsabilidades individuales. Será la investigación judicial, mediante peritajes y demás medidas de prueba, la encargada de establecer si la atención se ajustó a los procedimientos médicos correspondientes.

Hasta el momento, la información conocida corresponde al relato efectuado por los familiares de la mujer. Resultará fundamental contar también con las explicaciones de las instituciones y profesionales involucrados para completar las distintas versiones sobre lo ocurrido.

Mercurio Noticias