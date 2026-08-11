Dramático relato de la mamá del nene muerto por un perro

Un dolor desgarrador atraviesa a la familia del pequeño Salvador, el niño de tres años que murió tras ser atacado por un perro en un terreno baldío de Villa La Lonja, al sur de la ciudad de Córdoba.

En medio de la conmoción, Brenda, la mamá de la víctima, reconstruyó los segundos previos a la tragedia ocurrida mientras el padre lavaba un vehículo en el frente de la vivienda.

El desesperante momento se desencadenó cuando la mujer salió de la cocina y no encontró a su hijo. "Le pregunté al papá por el Salvi y me dice: ''me parece que se fue para la vuelta''. Me fijo para allá porque siempre se iba para allá y no estaba", recordó sobre el inicio de la búsqueda en el predio lindero.

La secuencia terminó de la peor manera al hallar al pequeño: "Yo cuando lo vi, ya el perro me lo estaban comiendo".

Por su parte, Claudia, la abuela del menor, apuntó de manera directa contra la responsabilidad de los propietarios del animal y confirmó que la causa ya está en manos de las autoridades judiciales tras presentarse ante la fiscalía.

"El que tiene la culpa es el dueño. El perro no tiene la culpa porque no razona, no piensa, el dueño sí. El que tiene que pagar todo esto es el dueño y lo va a tener que pagar", enfatizó Claudia, quien reclamó medidas firmes "para que no vuelva a sucederle a otros niños que son tan inocentes".