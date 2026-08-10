Detuvieron a un menor tras golpear con un palo a la madre de un amigo mientras dormía

Un menor fue detenido por tentativa de homicidio luego de ser acusado de atacar con un palo a la madre de un amigo mientras la mujer dormía en su vivienda del barrio Papa Francisco 1, en San Salvador. La víctima sufrió lesiones en la cabeza y la fractura del cúbito del brazo derecho.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando personal policial, acudió al domicilio tras tomar conocimiento de que una mujer mayor de edad había resultado herida. Según la información policial, el adolescente señalado como agresor era conocido de la familia y amigo de un familiar directo que vivía en esa casa.

La mujer se encontraba durmiendo en la cama de su habitación cuando fue golpeada con un palo. Tras la agresión, el sospechoso se retiró del lugar. Una ambulancia trasladó posteriormente a la víctima hasta el hospital local, donde recibió asistencia médica.

Allanamientos y detención del adolescente

En el centro asistencial, los profesionales realizaron curaciones por las heridas que presentaba en la zona craneal como consecuencia de los golpes. Además, los estudios determinaron que había sufrido una fractura del cúbito del brazo derecho.

A partir de la investigación, durante el mediodía de este lunes se concretaron dos allanamientos simultáneos en viviendas vinculadas a la causa. En los procedimientos, los efectivos secuestraron prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para avanzar con las actuaciones.

Finalmente, la Justicia dispuso la detención del adolescente bajo la imputación del delito de homicidio en grado de tentativa. Por orden judicial, fue trasladado a la Comisaría del Menor de Concordia, mientras continuaron las actuaciones destinadas a determinar las circunstancias y el motivo del ataque.

Elonce