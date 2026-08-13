Una moto terminó debajo de un auto en cercanías a Oro Verde

Un fuerte siniestro vial tuvo lugar en la Ruta Nº 11, a la altura de la Facultad UADER, en proximidad a Oro Verde. En forma incipiente, se precisó a Estación Plus Crespo que la colisión se produjo entre una motocicleta Zanella ZB y un automóvil Ford Ka.

Como resultado del impacto, el conductor del rodado de menor porte presentó dolencias en ambas piernas y en su hombro izquierdo. Ante esa situación, se solicitó de inmediato la asistencia médica, siendo trasladado en ambulancia al Hospital San Martín, para recibir las atenciones correspondientes.

En el lugar, trabajó personal de Accidentología Vial para realizar las pericias de rigor. Asimismo, se aguarda un diagnóstico definitivo.