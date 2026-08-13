Narcotráfico: condenaron a Leonardo Airaldi a 12 años de prisión y multa de más de $118 millones

Mariana Barbitta, abogada defensora del productor rural y expresidente de la Sociedad Rural de Diamante, adelantó que apelará la decisión de los jueces Noemí Berros, José Escobar Cello y Emilce Rojas.

Airaldi, la figura central de la investigación, escuchó la sentencia por videoconferencia, alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza bajo la clasificación de preso de Alto Riesgo, ya que se le atribuye, además, haber ideado un plan criminal para atentar contra funcionarios judiciales federales y un ministro del gobierno provincial.

El productor agropecuario enfrentó dos causas unificadas: una originada en 2022 en Puerto Gaboto (Santa Fe), donde se incautaron casi 30 kilos de cocaína, y otra tramitada en Diamante entre 2019 y 2024 por tráfico de drogas. El resto de los imputados sólo respondió por la causa de Entre Ríos.

Caso Airaldi: una por una, las condenas por narcotráfico

Leonardo Roberto Airaldi: 12 años de prisión y multa económica de $118.404.000 por ser autor penalmente responsable del delito de realización y financiamiento de actividades de tráfico de estupefacientes”.

Juan Andrés “Cucu” Erbes: 6 años y 8 meses de prisión y multa de $11.100.375 por ser autor del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Además, revocaron su excarcelación y ordenaron su detención en prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

Sebastián Agustín Armocida: 6 años de prisión y multa de $10.064.340 por ser partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

Roberto Fabián Coronel (policía): 5 años de prisión y multa de $7.400.250 por ser partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

Joel Damián Schonfeld: 3 años y 6 meses de prisión y multa de $5.180.175 por ser partícipe secundario del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

María Soledad Touzet: 3 años de prisión de cumplimiento condicional y multa de $3.700.125 por ser partícipe secundaria del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

Además, deberá fijar residencia en Diamante y no se podrá mudar sin avisar avisar al Tribunal. También tendrá que abstenerse de consumir estupefacientes o de relacionarse con personas vinculadas a las drogas.

Walter Gonzalo “Bocha” Olivero: 3 años de prisión de cumplimiento condicional y multa de $3.700.125 por ser partícipe secundario del delito de comercialización de estupefacientes. Quedó en libertad de inmediato, luego de que se computara el tiempo que lleva en prisión preventiva, desde abril de 2024.

También deberá fijar residencia en Diamante y no se podrá mudar sin avisar avisar al Tribunal, como abstenerse de consumir estupefacientes o de relacionarse con personas vinculadas a las drogas.

Además, se les impuso a todos los condenados las costas del juicio en un 14,3% para cada uno.

Caso Airaldi: quiénes fueron absueltos por la Justicia

El Tribunal dictó la absolución de Cristian Emanuel “Poroto” Sánchez y Marino Martínez. Cabe destacar que hubo otros cuatro procesados en la causa, Manuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza y Carlos David Schumacher, que alcanzaron un acuerdo para la realización de juicios abreviados y no formaron parte de esta instancia judicial.

Mi9