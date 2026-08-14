Crimen en la cárcel de Paraná: dictaron 60 días de preventiva para el acusado

El juez de Garantías, Elvio Garzón dictó 60 días de prisión preventiva para Josué Nahuel Quiroga por el crimen de Esteban Daian Bernal en la Unidad Penal Nº 1. A pedido de la defensa, la medida se cumplirá en el penal de Victoria, luego de que el acusado denunciara fuertes amenazas contra él y su familia, y tras advertirse que en las cárceles de Concordia y Federal hay allegados a la víctima.

Según se reconstruyó en la audiencia de este jueves, el trágico episodio ocurrió el martes 11 de agosto a las 20:30 en un pasillo interno de la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. Josué Nahuel Quiroga y Esteban Daian Bernal regresaban a sus respectivos pabellones (13 y 14) tras asistir a clases cuando se desencadenó la agresión.

Según los registros fílmicos y la reconstrucción fiscal, Bernal atacó por la espalda a Quiroga propinándole dos fuertes golpes en la cabeza y la nuca. El acusado respondió asestándole dos estocadas con un arma blanca (denominada en la jerga carcelaria como “mantequera”). Bernal sufrió heridas de gravedad —una de ellas certera en el corazón— y falleció poco después en el Hospital San Martín.

Durante la audiencia, la fiscal Paola Farinó había solicitado 90 días de prisión preventiva argumentando el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de resguardar el testimonio de otros internos.

Sin embargo, el foco central se desplazó hacia la seguridad del imputado. El defensor público Fernando Callejo descartó los penales de Concordia y Federal —destinos previstos originalmente— debido a que allí se encuentran alojados familiares de la víctima.

Por su parte, Quiroga manifestó formalmente que teme por su vida y expuso que tanto él como su familia sufrieron reiteradas amenazas de muerte. Ante este escenario, el juez Garzón aceptó apartar a Paraná (para no interferir con las pruebas), así como a Concordia y Federal, resolviendo que la coerción se cumpla en la Unidad Penal de Victoria, un destino que además facilita las visitas familiares.

La defensa adelantó que discutirá la calificación de Homicidio simple, sosteniendo que Quiroga actuó para defenderse. Existen dos versiones en el expediente sobre el origen del arma: una hipótesis señala que el arma fue arrojada desde otros pabellones al iniciarse la pelea. El testimonio de un penitenciario indica que Bernal estaba armado y que Quiroga logró desarmarlo tras un forcejeo.

Asimismo, la Fiscalía aportó la declaración de una docente, quien advirtió discusiones previas entre ambos por supuestos problemas económicos de Quiroga, aunque las razones de fondo de la riña aún están bajo investigación.

Finalmente, el juez Garzón hizo lugar al planteo del defensor y fijó el plazo de la prisión preventiva en 60 días (en lugar de los 90 requeridos por Fiscalía), entendiendo que es tiempo suficiente para concluir la etapa instructoria.

Cabe destacar que Quiroga ya se encontraba cumpliendo una pena de 3 años y 4 meses por tentativa de robo agravado, la cual finaliza el próximo 27 de diciembre. En el penal contaba con buena conducta, salidas socio-familiares y cursaba sus estudios secundarios, publicó Ahora.