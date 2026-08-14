Golpearon al padre e intentaron quemar la casa, con el resto de la familia adentro

Efectivos de la Comisaría Segunda de Gualeguaychú, intervinieron alrededor de las 22:00 de este jueves, en una vivienda de Asisclo Méndez y Ayacucho, tras una denuncia por Violencia familiar, Desobediencia judicial, Lesiones y Daños.

El hecho se desencadenó a partir de la denuncia de un hombre de 58 años, quien relató haber sido agredido físicamente por sus dos hijos, de 22 y 18 años. Durante la intervención, la Policía constató además que uno de los jóvenes incumplía una medida de restricción judicial vigente en su contra.

Cuando el personal policial llegó al domicilio junto al denunciante, los dos jóvenes intentaron escapar corriendo del lugar, pero fueron aprehendidos poco después.

En medio del procedimiento, los efectivos advirtieron un foco de incendio dentro de la vivienda, con abundante humo que complicaba la visibilidad, consignó R2820. El fuego, cuyo origen todavía se investiga, se había originado en un tacho de plástico dentro de una habitación y fue apagado con baldes de agua antes de que se propagara al resto de la casa.

Como consecuencia del episodio, la Policía rescató a tres personas que se encontraban en el interior: una mujer de 51 años, otra de 72 y una adolescente de 17 años. Todas fueron asistidas por una ambulancia del Hospital Centenario solicitada al lugar.

La causa quedó en manos de la fiscalía interviniente, y en el operativo también colaboró personal de la Comisaría Primera.