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Con un caño destrozaron una vidriera comercial: recupero y detenido

Se vió afectada una ferretería de Paraná. Cómo llegaron al autor.
Policiales/Judiciales15 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Durante la madrugada de este sábado, personal policial fue comisionado a una ferretería ubicada sobre Avenida Ramírez, de la capital entrerriana. Un vecino alertó sobre un sujeto que se encontraba forzando la reja y vidriera del comercio, confirmaron a Estación Plus Crespo.

Con las características aportadas, efectivos localizaron poco después a un hombre en inmediaciones de calles Pasteur y Esteban de Luca, quien llevaba una mochila con varios productos para limpieza de automóviles.

Al verificar el comercio, se constató la rotura de un vidrio y el faltante de elementos. Asimismo, en el lugar se secuestró un caño metálico que habría sido utilizado para provocar los daños.

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Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, se dispuso la detención del masculino, el secuestro de los elementos recuperados y demás diligencias.

Mientras, el comercio quedó con custodia policial preventiva hasta lograr ubicar a su propietario.

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