Con un caño destrozaron una vidriera comercial: recupero y detenido

Durante la madrugada de este sábado, personal policial fue comisionado a una ferretería ubicada sobre Avenida Ramírez, de la capital entrerriana. Un vecino alertó sobre un sujeto que se encontraba forzando la reja y vidriera del comercio, confirmaron a Estación Plus Crespo.

Con las características aportadas, efectivos localizaron poco después a un hombre en inmediaciones de calles Pasteur y Esteban de Luca, quien llevaba una mochila con varios productos para limpieza de automóviles.

Al verificar el comercio, se constató la rotura de un vidrio y el faltante de elementos. Asimismo, en el lugar se secuestró un caño metálico que habría sido utilizado para provocar los daños.

Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, se dispuso la detención del masculino, el secuestro de los elementos recuperados y demás diligencias.

Mientras, el comercio quedó con custodia policial preventiva hasta lograr ubicar a su propietario.