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Motociclista se accidentó en Valle María y fue derivado a Diamante

Un auto y una moto protagonizaron un siniestro en uno de los accesos a la localidad.
Policiales/Judiciales15 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Un accidente de tránsito ocurrido en Ruta Provincial Nº 11 y calle Las Colonias, en Valle María, movilizó a la Policía. 

Estuvieron involucrados un automóvil Chevrolet Prisma LTZ, conducido por un hombre; y una moto Honda Storm, conducida por otro varón. Las razones son materia de pericias e investigación, pero revelaron a Estación Plus Crespo que "a prima facie, ambos vehículos circulaban por Ruta Provincial 11, en sentido sur-norte, y al llegar a la intersección de calle Las Colonias, el automóvil se orilla en la banquina con el fin de girar y cambiar su sentido de circulación. Allí es colisionado en su parte trasera izquierda por el motovehículo", reseñó la autoridad policial.

El motociclista cae a la cinta asfáltica. Uniformados solicitaron colaboración al Personal de Salud, quienes asisten en el lugar al lesionado, para su posterior traslado al Hospital San José,  para realizarle estudios.

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Minutos más tarde, el Médico de Policía imforma que las lesiones sufridas serían de consideración.

Se comunicó al Ministerio Público Fiscal, y se iniciaron las actuaciones de rigor. Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar.

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