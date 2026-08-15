Motociclista se accidentó en Valle María y fue derivado a Diamante

Un accidente de tránsito ocurrido en Ruta Provincial Nº 11 y calle Las Colonias, en Valle María, movilizó a la Policía.

Estuvieron involucrados un automóvil Chevrolet Prisma LTZ, conducido por un hombre; y una moto Honda Storm, conducida por otro varón. Las razones son materia de pericias e investigación, pero revelaron a Estación Plus Crespo que "a prima facie, ambos vehículos circulaban por Ruta Provincial 11, en sentido sur-norte, y al llegar a la intersección de calle Las Colonias, el automóvil se orilla en la banquina con el fin de girar y cambiar su sentido de circulación. Allí es colisionado en su parte trasera izquierda por el motovehículo", reseñó la autoridad policial.

El motociclista cae a la cinta asfáltica. Uniformados solicitaron colaboración al Personal de Salud, quienes asisten en el lugar al lesionado, para su posterior traslado al Hospital San José, para realizarle estudios.

Minutos más tarde, el Médico de Policía imforma que las lesiones sufridas serían de consideración.

Se comunicó al Ministerio Público Fiscal, y se iniciaron las actuaciones de rigor. Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar.