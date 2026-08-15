Tremendo vuelco en cercanías al Parque Industrial de Viale

Un joven herido y otros dos con golpes, fue el saldo de un siniestro vial registrado durante las primeras horas de la mañana de este sábado 15, en la Ruta Provincial Nº 32, a unos 500 metros del ingreso al Parque Industrial de Viale.

Alrededor de las 7:20, personal de Comisaría Viale acudió al lugar a raíz de un llamado de alerta. Al llegar, los efectivos constataron el despiste y posterior vuelco de un automóvil Renault Megane.

Según las primeras pericias, el vehículo circulaba en sentido Sur-Norte (desde la localidad de Seguí hacia Viale) cuando, por razones que se intentan establecer, el conductor perdió el control tras morder la banquina, provocando la pérdida de estabilidad del rodado y su posterior vuelco a un costado de la traza vial. Señalan que la banquina se encuentra en mal estado, a raíz de la lluvia.

En el vehículo se trasladaban tres jóvenes domiciliados en Viale, consignó Ahora. El conductor, de 23 años, fue asistido en el lugar por personal de salud y trasladado de manera preventiva al Hospital Castilla Mira, para una evaluación médica. Fuentes policiales indicaron que a simple vista no presentaba lesiones de gravedad.

Por su parte, los otros dos ocupantes, de 20 y 19 años de edad, resultaron completamente ilesos y desistieron de recibir atención médica.