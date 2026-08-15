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Estafa durante una permuta vehicular: Seguimiento y dos detenidos

El automóvil había sido robado en Córdoba. Los compradores paranaenses recuperaron su camioneta, tras el hallazgo en Santa Fe, después que delincuentes huyan con el bien legal y un diferencial en dinero.
Policiales/Judiciales15 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Durante la mañana de este sábado, personal de Comisaría 11° de Paraná, tomó intervención en una Estafa, ocurrida en inmediaciones de calles Laurencena y Simón Bolívar, de la capital entrerriana.

Un ciudadano había acordado mediante redes sociales, la permuta de su camioneta por un automóvil, entregando además $100.000 en concepto de combustible, detallaron los pesquisas a Estación Plus Crespo.

Al verificar el automóvil recibido, se constató que presentaba adulteraciones en sus dominios y que la documentación era apócrifa, estableciéndose además que registraba pedido de secuestro vigente por Robo en la provincia de Córdoba.

De inmediato se implementó un operativo de localización de la camioneta entregada, determinándose mediante cámaras de monitoreo que había cruzado hacia la provincia de Santa Fe.

Tras solicitar la Jefatura Departamental Paraná la colaboración a la Policía de esa provincia, la camioneta fue interceptada y recuperada, procediéndose además a la aprehensión de un hombre y una mujer vinculados al hecho.

Se le dio intervención a la Fiscalía en turno, disponiéndose las diligencias y secuestros correspondientes.

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