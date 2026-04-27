Crespo: un detenido por tenencia de estupefacientes tras un allanamiento en barrio Guadalupe

Según informó a Estación Plus Crespo el segundo jefe de la dependencia local, subcomisario Gonzalo Salva, la intervención policial se originó alrededor de las 00:30 del domingo, cuando efectivos fueron comisionados a un domicilio del barrio Guadalupe ante un incidente reportado.

En el lugar, un joven de 22 años manifestó que momentos antes un conocido había ingresado a la vivienda mientras se encontraba reunido con amigos, y que en esas circunstancias lo habría amenazado exhibiendo un arma de fuego.

A partir de la denuncia, el Área de Investigaciones de Comisaría Crespo llevó adelante diversas tareas para reunir indicios sobre la presencia del sospechoso y las características del arma mencionada. Con los elementos recabados, se solicitó una orden de allanamiento, la cual fue avalada por la fiscal Dra. Clarisa Aiello y autorizada por la jueza de Garantías Nº 6, Dra. Elisa Zilli.

El procedimiento se concretó en horas de la tarde del mismo domingo. Durante la requisa de la vivienda señalada, el personal policial secuestró un teléfono celular, que será sometido a pericias por la Dirección de Investigaciones e Inteligencia Criminal, además de una sustancia que, tras los reactivos de campo realizados por la División Drogas Peligrosas, arrojó resultado positivo para cannabis sativa. También se incautó un picador.

Todos los elementos fueron puestos a disposición de la Justicia. En función de los hallazgos, la Fiscalía interviniente dispuso la detención del morador del inmueble, de 27 años, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde permanecerá alojado tras cumplimentarse las diligencias de rigor.