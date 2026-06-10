Alertan por intentos de estafa en Crespo utilizando el nombre del Centro Comercial de Crespo

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La creciente modalidad de estafas telefónicas volvió a encender una señal de alerta en Crespo. En esta oportunidad, delincuentes utilizaron el nombre del Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de la ciudad para intentar engañar a comerciantes, ofreciéndoles espacios publicitarios en un supuesto "mapa comercial" a cambio de transferencias de dinero anticipadas.

El presidente de la entidad, Leonardo Diez, confirmó a Estación Plus Crespo que la institución tomó conocimiento de la situación a partir de los testimonios de socios y comerciantes que recibieron los contactos sospechosos, por lo que decidieron advertir públicamente a la comunidad para evitar nuevas víctimas.

"La verdad que es uno más, te diría, de los tantos intentos de estafa que están pasando en este último tiempo. Por eso nosotros, cada vez que tenemos la posibilidad o que algún socio nos transmite qué está sucediendo esto, salimos a alertar a todos, a la comunidad en general para que no caigan más afectados", expresó.

Según explicó Diez, los estafadores se comunicaban desde un número de teléfono con característica de otra provincia y aseguraban estar confeccionando un mapa comercial de Crespo. Para darle mayor credibilidad a la maniobra, hacían referencia al Centro Comercial local y ofrecían a los negocios la posibilidad de incluir publicidad en esa supuesta guía.

"Buscaban que los comercios, más que nada, pongan publicidad en ese mapa comercial y les pedían un adelanto a través de una transferencia bancaria que después resultaba ser una estafa", detalló el dirigente.

El referente de la institución indicó que no se trata de hechos aislados y confirmó que existen antecedentes tanto en Crespo como en localidades vecinas.

"Tanto de Crespo como de Libertador San Martín. En realidad, la alerta comienza en Libertador San Martín, también con la misma modalidad de que iban a hacer un mapa comercial de la ciudad, y después lo trasladaron a Crespo", señaló.

De acuerdo con el relato de Diez a Estación Plus Crespo, quienes llevaban adelante la maniobra enviaban incluso fotografías del supuesto mapa comercial, buscando reforzar la apariencia de legitimidad. "Se ve que buscaban contactos aleatorios de ambas comunidades y habían mandado también la fotografía del mapa y todas esas cuestiones, que por eso nos alertó", sostuvo.

Finalmente, insistió en la importancia de mantenerse atentos ante este tipo de llamados o mensajes, especialmente cuando implican pedidos de dinero mediante transferencias bancarias.

"Es una más de las situaciones que pasan últimamente, donde a través de algún ardid se buscan transferencias, y se van cometiendo delitos", advirtió.

Desde el Centro Comercial recomendaron a comerciantes y vecinos verificar siempre la autenticidad de cualquier propuesta que invoque el nombre de instituciones reconocidas y, ante la menor sospecha, comunicarse directamente con las entidades involucradas antes de concretar pagos o brindar datos personales.