google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Jubilados provinciales de Crespo convocan a una charla sobre reclamos por haberes no remunerativos

El encuentro estará a cargo del doctor Francisco Strack y se realizará este jueves 8 de octubre, a las 10:00, en Güemes 1830. La actividad es abierta y estará orientada a brindar información y responder consultas sobre las acciones de inconstitucionalidad vinculadas con aumentos considerados “no remunerativos”.
Crespo07 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

google

Centro Jubilados Provinciales Crespo

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Crespo realizará este jueves 8 de octubre una charla informativa y orientadora destinada a jubilados que hayan presentado reclamos y a otras personas interesadas en conocer la situación.

La actividad estará a cargo del doctor Francisco Strack y tendrá como eje las acciones de inconstitucionalidad vinculadas con la incorporación de aumentos de carácter “no remunerativo” en los haberes jubilatorios, de acuerdo con lo señalado por la entidad organizadora.

Según se informó a Estación Plus Crespo, durante el encuentro se abordarán las acciones relacionadas con el Decreto Provincial N.º 537/2026 y los Decretos N.º 495 y 536/2026 correspondientes al régimen penitenciario. El objetivo es brindar información sobre los alcances de los reclamos y responder las consultas de los asistentes.

La charla se desarrollará el jueves 8 de octubre, a las 10:00, en la sede ubicada en Güemes 1830, Crespo.

Desde el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales indicaron que la actividad es abierta, por lo que podrán participar tanto quienes ya realizaron algún reclamo como aquellos interesados en informarse sobre las acciones previstas en relación con sus haberes.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
juicio-768x380

Proponen crear un Juzgado Civil y Comercial en Crespo

Estación Plus Crespo
Crespo08 de octubre de 2026
La Comisión de Legislación General del Senado entrerriano, ya tiene para debatir un proyecto de ley que haría realidad la creación de un Juzgado de Primera Instancia, con sede en Crespo y competencia en materia Civil, Comercial y Familia. Cinco poblaciones tramitarían sus casos en máxima cercanía.
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo