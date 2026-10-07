Jubilados provinciales de Crespo convocan a una charla sobre reclamos por haberes no remunerativos

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Crespo realizará este jueves 8 de octubre una charla informativa y orientadora destinada a jubilados que hayan presentado reclamos y a otras personas interesadas en conocer la situación.

La actividad estará a cargo del doctor Francisco Strack y tendrá como eje las acciones de inconstitucionalidad vinculadas con la incorporación de aumentos de carácter “no remunerativo” en los haberes jubilatorios, de acuerdo con lo señalado por la entidad organizadora.

Según se informó a Estación Plus Crespo, durante el encuentro se abordarán las acciones relacionadas con el Decreto Provincial N.º 537/2026 y los Decretos N.º 495 y 536/2026 correspondientes al régimen penitenciario. El objetivo es brindar información sobre los alcances de los reclamos y responder las consultas de los asistentes.

La charla se desarrollará el jueves 8 de octubre, a las 10:00, en la sede ubicada en Güemes 1830, Crespo.

Desde el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales indicaron que la actividad es abierta, por lo que podrán participar tanto quienes ya realizaron algún reclamo como aquellos interesados en informarse sobre las acciones previstas en relación con sus haberes.