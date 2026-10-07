Comenzaron a evacuar familias en Concordia por la creciente del río Uruguay

Familias de Concordia comenzaron a ser evacuadas durante la mañana de este miércoles 7 de octubre por la creciente del río Uruguay y el desborde del arroyo Manzores. Las primeras tareas se concentraron en la zona de avenida Maipú y calle Salta, donde personal municipal colaboró con el traslado de vecinos y sus pertenencias.

El operativo se puso en marcha entre las 9 y las 10, con la participación de trabajadores de la Municipalidad y vehículos de la flota municipal. La intervención inicial estuvo dirigida a cuatro familias de los sectores afectados por el desborde del arroyo.

Al comenzar las evacuaciones, el río Uruguay rondaba los 10,80 metros frente al puerto de Concordia. Según la última actualización del área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, hasta las 15:00 de este jueves 8 de octubre la cota máxima no superará los 11,50 metros, mientras que el nivel del embalse tenderá a los 32,60 metros. Además, el organismo advirtió que el río presentará una tendencia ascendente durante los próximos días.

Trasladaron a vecinos y sus pertenencias a la ex Bagley

Dos camiones de la Municipalidad de Concordia fueron destinados al traslado de las familias y de parte de sus bienes. El personal colaboró con la carga de muebles y otros elementos para facilitar la salida preventiva de las viviendas.

Los primeros evacuados fueron llevados al centro de atención dispuesto en la ex Bagley. El lugar está ubicado sobre las calles Robinson y Rivadavia, frente a la estación de trenes del ferrocarril Urquiza. Las restantes fueron trasladadas a viviendas de familiares.

Foto: Diario Río Uruguay.

Las tareas se desarrollaban mientras continuaba la creciente del río Uruguay. En esta primera instancia, la asistencia se concentró en los vecinos de los sectores alcanzados por el desborde del Manzores.

Una ambulancia acompaña el operativo

El dispositivo también incluyó una ambulancia de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia, ubicada en la zona de avenida Maipú y calle Salta.

El vehículo sanitario permanecía en el lugar de manera preventiva durante las evacuaciones, para brindar atención ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante los traslados.

Mientras se aguardaba la evolución del nivel del río, personal municipal mantenía las tareas de asistencia y carga de pertenencias en el sector donde comenzaron las evacuaciones.

Recomendaciones y teléfono para solicitar asistencia

Desde el Municipio recomendaron no transitar por los sectores afectados, respetar la cartelería y las indicaciones del personal que trabaja en la zona, no arrojar residuos en desagües, arroyos, alcantarillas o cunetas y mantener limpias rejillas, canaletas y desagües domiciliarios. Además, aconsejaron evitar sacar residuos fuera de horario o durante jornadas con pronóstico de lluvias.

Para quienes necesiten asistencia ante la situación, la Municipalidad de Concordia recordó que se encuentra habilitada la línea 105. También solicitaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Municipio y de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM).

Elonce