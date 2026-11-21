El Consejo General de Educación (CGE) y la Fiscalía de Estado apelaron este viernes el fallo que dictó el juez de Paz de Aranguren, en el departamento Nogoyá, Pablo Andino, que por primera vez en Entre Ríos evaluó la implementación del sistema de horario extendido en las escuelas primaria, el modelo Nina, que se extiende desde las 8 a las 15,45, y dispuso que ese modelo de organización escolar no puede ser obligatorio sino optativo para las familias. Así también, el magistrado dispuso que la asistencia al comedor escolar debe ser una elección de las familias y no una imposición.

En la práctica, ocurría en la Escuela Primaria N° 102 17 de Agosto, de Aranguren, que las autoridades escolares no daban lugar a la elección respecto del comedor escolar. Así, el niño cuya familia decidía que se retiraba al hogar para almorzar, y luego volver a la escuela para completar las actividades a contraturno, recibía una inasistencia. “La prestación alimentaria constituye un servicio de importancia para la comunidad educativa y el Estado debe garantizar su disponibilidad conforme a las normas y condiciones que regulan su funcionamiento. Pero el derecho a recibir el servicio de comedor no puede confundirse con una obligación de utilizarlo”, sostuvo el juez en su fallo.

El juez de Paz de Aranguren ordenó al CGE que “por intermedio de las áreas competentes y en coordinación con la Dirección de la Escuela Primaria N.º 102 17 de Agosto, la Supervisión Escolar, los equipos docentes y técnicos y los demás organismos pertinentes, coordine, elabore y apruebe para el inicio del ciclo lectivo 2027, una modalidad bimodal para los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de dicha institución”.

Además, establece “que el plan deberá contemplar dos alternativas de cursado: a) la modalidad de jornada curricular de la Nueva Escuela Primaria (NEP), con la carga horaria obligatoria prevista en la normativa vigente (de cinco horas); y b) la continuidad de la propuesta de jornada extendida Nina, con sus talleres y actividades complementarias. La elección entre ambas alternativas deberá ser libre e informada por parte de las familias”.

En la acción de amparo, los padres cuestionaron la implementación de la modalidad de jornada extendida denominada Escuelas Nina para los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado, que implica la permanencia de los niños en el establecimiento escolar durante aproximadamente ocho horas diarias, en el horario de 8 a 15,45. Y señalaron que “si bien reconocen la importancia de la educación pública y no pretenden la supresión del programa Nina ni de las actividades pedagógicas que se desarrollan en el contraturno, cuestionan que dicha modalidad se imponga de manera uniforme y obligatoria a todos los alumnos del segundo ciclo, sin contemplar las distintas realidades familiares ni permitir que los progenitores puedan decidir sobre la conveniencia de la permanencia de sus hijos durante toda la jornada extendida”.

En el escrito ante la Justicia, los padres señalaron “que la permanencia prolongada de los niños en la institución tiene consecuencias que observan cotidianamente en la vida familiar”. Señalan que sus hijos “regresan a sus hogares muy cansados y agotados luego de la jornada escolar, que en muchos casos se van directamente a dormir y que carecen de tiempo suficiente para descansar, jugar, realizar actividades recreativas, deportivas o culturales, compartir momentos con sus familias y desarrollar otras actividades propias de su edad”.

Las escuelas Nina surgieron en 2012 en Entre Ríos

El Consejo General de Educación (CGE) decidió denominar "Escuelas Nina" a un grupo entonces de 15 establecimientos educativos, que instrumentaron una modalidad nueva: la extensión de jornada escolar, y la incorporación, por primera vez en la enseñanza primaria, de la posibilidad de aprender idiomas extranjeros.

El nombre Nina rinde homenaje a una educadora prestigiosa que supo transitar los claustros de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Nélida “Nina” Landreani, y que allí desarrolló una amplia tarea como investigadora.

Aquel año 2012, el Consejo de Educación dio a conocer el texto de la resolución Nº 300, que dio forma legal a las escuelas con extensión de jornada: allí los chicos permanecen desde las 8 y hasta las 16, y además de los contenidos habituales al resto de la matrícula escolar, también aprenderán talleres, refuerzan conocimientos y aprenden idiomas tales como inglés, francés o portugués.

Un aspecto central de las escuelas de jornada extendida es, también, apoyar el aprendizaje que los alumnos reciben en la jornada habitual de clase, y para eso se hace especial hincapié en el “acompañamiento” en el estudio. Y para eso, dice la resolución que da forma a las Escuelas Nina, “se optimizarán los tiempos para la recuperación de saberes de aquellos aprendizajes básicos e indispensables para la promoción y egreso del nivel, especialmente en Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales”, consignó Entre Ríos Ahora.