Fiesta Patronal de Crespo: Monseñor Raúl Martín llamó a “ensanchar el corazón” y construir una comunidad donde nadie quede afuera

La comunidad de Crespo celebró este miércoles la fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario, con la tradicional misa central, que fue presidida por el arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín.

La celebración reunió a integrantes de la comunidad parroquial, autoridades locales, funcionarios de gobierno y representantes de distintas instituciones y fuerzas vivas de la ciudad, en el marco de una jornada de profunda significación para la comunidad católica crespense.

En su homilía, monseñor Martín tomó como punto de partida el Evangelio de Lucas y el “sí” de María, para invitar a los presentes a vivir la celebración desde la acción de gracias y la esperanza.

“Cantamos con ella la grandeza de Dios que mira a la pequeñez y extiende su misericordia a todas las generaciones”, expresó el arzobispo, quien destacó que María “camina con nosotros” y que, desde la cruz, fue entregada como madre de todos.

María, madre que acompaña

Martín vinculó la imagen de Nuestra Señora del Rosario con la cercanía maternal de María hacia cada persona. Señaló que ella acerca a sus hijos a Jesús y enseña a confiar en la misericordia de Dios, “que siempre será más grande que cualquier pecado y limitación del hombre”.

En ese sentido, comparó las cuentas del rosario con los vínculos que unen a una comunidad. Cada oración, sostuvo, permite acercar a Dios “la vida de los hombres y mujeres de nuestro tiempo”, con sus distintas realidades, fortalezas, debilidades, alegrías y sufrimientos.

El arzobispo también invitó a poner especialmente en el centro a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad: “los más sufrientes, los pobres y los enfermos, los más débiles y los que no conocen o experimentan el amor de Dios”.

Frente a esas realidades, afirmó que María “recibe a sus hijos sin diferencias” y enseña a reconocerse como una sola familia.

“Que nadie quede afuera”

Uno de los ejes centrales del mensaje fue la necesidad de construir una sociedad y una Iglesia donde nadie se sienta excluido.

“Nos hace tomar conciencia como Iglesia de esta fraternidad que siempre tendremos que trabajar y enriquecer”, sostuvo Martín, convocando a asumir cada día con mayor compromiso la responsabilidad de acompañar y sostener a los demás.

En otro pasaje de su homilía, expresó: “Queremos ser constructores de la paz”, y planteó la necesidad de derribar barreras, acercar corazones, sostener a quienes caen, sanar heridas y reducir las distancias.

“Queremos caminar juntos”, resumió, utilizando una expresión que atravesó buena parte de su mensaje. Según planteó, ese camino debe realizarse junto a María, para que nadie se pierda ni quede abandonado.

Una invitación al compromiso

El arzobispo de Paraná también llamó a que la fe no quede reducida a palabras, sino que se traduzca en acciones concretas. Invitó a los presentes a ser “sujetos y testigos de un amor sin límites”, comprometiéndose con una experiencia auténtica de la misericordia.

En ese tramo de la homilía citó a San Agustín: “Dame lo que me pedís y pedime lo que quieras”, vinculando esa oración con la disposición de María a decir “hágase en mí” y con la necesidad de comprometer la propia vida.

Asimismo, Martín hizo referencia al mensaje del papa León y a su invitación a no tener miedo de “ensuciarnos las manos” en la realidad de nuestro tiempo.

En ese contexto, llamó a rezar, proyectar con sabiduría y trabajar con perseverancia, colocando a Dios como horizonte y a la persona humana en el centro de las decisiones.

Mencionó especialmente a “los pobres, los enfermos, los migrantes, los pequeños” y sostuvo que quienes muchas veces son considerados “piedras desechadas” pueden convertirse en “piedras angulares” para construir un hogar común “sólido y hospitalario”.

“Ser constructores de comunión”

Hacia el final de su mensaje, monseñor Martín planteó que la tarea de la comunidad cristiana es “ser constructores de comunión, siervos del reino que viene”.

La celebración patronal de Nuestra Señora del Rosario se convirtió así, además de una expresión de fe y devoción mariana, en una convocatoria a fortalecer los vínculos comunitarios y asumir una responsabilidad concreta frente a quienes más necesitan acompañamiento.

“María del Rosario, madre querida, volvemos cada día a vos tomados de tu mano, aprendiendo poco a poco a ser familia, que no quiere cansarse de sembrar el Evangelio que invita a ser uno para que el mundo crea”, expresó finalmente el arzobispo.