Más conciencia, más inclusión: la Escuela N° 11 vuelve a movilizar a Crespo durante octubre

En el marco de octubre, mes de la inclusión, la Escuela de Educación Integral N° 11 de Crespo lleva adelante distintas actividades destinadas a promover la participación, la concientización y una mayor sensibilización de la comunidad respecto de la discapacidad.

Estación Plus Crespo dialogó con Romina Schmidt, integrante del equipo de la institución, quien realizó un repaso de las propuestas que ya se concretaron y de las que están previstas para las próximas semanas.

Las actividades comenzaron el viernes 2 de octubre con la jornada “Trabajemos por la inclusión”, desarrollada en Plaza Sarmiento. La propuesta reunió a la escuela, la Municipalidad y entidades privadas vinculadas al trabajo con personas con discapacidad, entre ellas gimnasios y otras empresas.

Posteriormente, el lunes 5, integrantes de la Escuela N° 11 llevaron a la vía pública el tradicional lema “Yo puedo”, que este año fue renovado con nuevos colores y formas. La intervención se realizó en inmediaciones de La Agrícola Regional y tuvo como objetivo invitar a los vecinos a identificarse con distintas frases vinculadas a las capacidades y posibilidades de cada persona.

Schmidt destacó la respuesta recibida y explicó que la intención es que el mensaje trascienda a la propia institución.

“La idea nuestra era que ‘Yo puedo’ sea un lema fuerte en el mes de octubre, que esté dando vueltas por toda la ciudad y que cada persona pueda ponerse a pensar qué puede hacer, porque todos podemos, todos somos capaces y todos tenemos diferentes habilidades”, expresó Schmidt.

Una mirada que busca instalarse en la comunidad

Durante la entrevista con Estación Plus Crespo, Schmidt también se refirió a situaciones cotidianas relacionadas con la accesibilidad, como el respeto de las rampas, los espacios de estacionamiento y la necesidad de garantizar la transitabilidad en las veredas.

Reconoció que todavía existen situaciones que dificultan la accesibilidad, aunque consideró que progresivamente se observa una mayor conciencia social.

“Siempre las faltas ante esto van a seguir estando”, señaló, aunque valoró que cada año la comunidad se encuentre “más interiorizada en el trabajo que se hace en la ciudad con el tema de la discapacidad”.

En ese sentido, destacó el trabajo sostenido durante años por la institución para que la inclusión no sea solamente una actividad puntual, sino una práctica incorporada a la vida cotidiana.

“Ha sido un trabajito de hormiga que veníamos gestando desde hace muchos años”, manifestó Schmidt, al explicar que el objetivo es que las personas no tengan que acercarse necesariamente a la escuela para conocer qué significa incluir, sino que esas pautas puedan naturalizarse en toda la sociedad.

“Maratón con Todos”, una de las próximas propuestas

Entre las actividades que todavía restan realizarse se encuentra la tradicional “Maratón con Todos”, prevista para el jueves 15 de octubre.

La propuesta convocará a los quintos grados de las escuelas de Crespo y contará también con la participación de escuelas integrales de Libertador San Martín, Seguí y General Ramírez.

Además, participarán de manera colaborativa representantes de distintos espacios vinculados a la actividad física, entre ellos el gimnasio Equilibrium, el centro de Silvia Decoud y jóvenes adultos que concurren a los talleres municipales.

La convocatoria será a partir de las 9:30, con largada prevista aproximadamente para las 10:00. En caso de lluvia, la actividad será trasladada al martes 20 de octubre, manteniendo el mismo horario.

Peña familiar para cerrar el mes

Como cierre de las actividades del Mes de la Inclusión, la Escuela de Educación Integral N° 11 organizará una nueva edición de su tradicional peña familiar.

El encuentro será el viernes 23 de octubre, desde las 21:00, en el Salón San José.

La propuesta, que se viene realizando desde hace varios años, busca reunir a las familias de la institución y extender la participación a toda la comunidad.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000 y pueden adquirirse en la Escuela N° 11, a través de integrantes de ACADME o mediante las familias de los estudiantes.

De esta manera, octubre vuelve a convertirse en una oportunidad para poner en primer plano el concepto de inclusión y, especialmente, para trasladar el mensaje de “Yo puedo” desde la escuela hacia toda la comunidad.