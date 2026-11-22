Los primeros estudios de laboratorio muestran que los anticuerpos generados por las vacunas disponibles todavía reconocen la variante, pero falta conocer su efectividad clínica específica. La vacunación sigue siendo importante, especialmente en personas de riesgo.

Por eso, la nueva variante merece vigilancia, pero no hay motivos para generar alarma. Lo importante es saber si aumenta las internaciones y las muertes: por el momento no hay datos en ese sentido y nada lo sugiere. Una nueva variante no significa necesariamente una nueva emergencia sanitaria.

Fuentes: Organización Mundial de la Salud (19/11/2026) y Ministerio de Salud de la Nación, Boletín Epidemiológico Nacional, semana epidemiológica 44 de 2026.