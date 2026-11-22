En una etapa decisiva del calendario escolar, y con la paritaria docente caída, crece la tensión en el conflicto del gobierno provincial y el sector educativo.

“Llama poderosamente la atención…”

En ese contexto, la diputada Carola Laner, advirtió sobre las consecuencias que la medida genera “en los estudiantes, sus familias y el propio cuerpo docente”.

“Llama poderosamente la atención que hayan elegido justamente el martes y miércoles, después de un fin de semana largo. Parece que estaban esperando la oportunidad para extenderlo dos días más”, disparó la legisladora.

Valoró el impacto en las aulas: “Mientras tanto, los alumnos se quedan sin clases en pleno cierre de notas y exámenes, y las familias tienen que reorganizarse para resolver una situación que no eligieron”.

“El Gobierno ofreció lo que las cuentas permiten”

Laner resaltó que el Ejecutivo provincial presentó una oferta salarial que incluía un incremento del 4%, la actualización de los conceptos Fopid y Conectividad, la garantía de un piso salarial y el compromiso formal de retomar las paritarias en un plazo de dos meses.

“El Gobierno ofreció lo que las cuentas de la provincia permiten. Los gremios rechazaron la propuesta, pero el gobernador decidió igualmente liquidar el aumento por decreto para que los docentes no se quedaran sin esa mejora. Fue una decisión responsable frente a una situación económica difícil”, aseveró.

La “contradicción central”

La diputada también expuso lo que considera “una contradicción central” dentro del reclamo sindical y recurrió a advertirles a los docentes en huelga la inconveniencia de padecer el descuento del día que se impone como sanción.

“Se reclama por los salarios, pero cada jornada de paro implica un descuento que termina afectando el bolsillo del propio docente. Después de más de una docena de días de paro durante el año, hay que preguntarse si este camino realmente está beneficiando a los trabajadores que el gremio dice defender”, cuestionó.

Para finalizar, la concordiense instó a la dirigencia de AGMER a “reflexionar” sobre la representatividad y el alcance de sus decisiones en el sistema educativo.

“Agmer tiene derecho a reclamar, pero no puede ignorar que los docentes entrerrianos son muchos más que sus afiliados”, dijo y marcó que “hay miles de docentes que quieren trabajar, alumnos que necesitan estar en las aulas y familias que hacen un enorme esfuerzo para sostener la educación de sus hijos. Todos ellos también merecen ser escuchados”, replicó Página Política.