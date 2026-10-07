Fiesta patronal: Monseñor Raúl Martín destacó el significado de celebrar a Nuestra Señora del Rosario y de la visita del Papa León

En el marco de la fiesta patronal de Crespo, Estación Plus Crespo entrevistó a monseñor Raúl Martín, arzobispo de Paraná, quien este miércoles 7 de octubre visitó la ciudad para participar de las actividades organizadas en honor a Nuestra Señora del Rosario.

Al referirse al significado de esta celebración, Martín destacó que festejar a María representa, para la comunidad católica, una oportunidad de renovar la acción de gracias y la confianza en la figura de la Virgen.

“Celebrar a María es siempre una acción de gracias”, expresó el arzobispo, quien remarcó que la festividad permite “volver a tomar conciencia de que el Señor se acerca con infinita ternura a cada uno de nosotros de la mano de la Madre”.

En ese sentido, sostuvo que la celebración también invita a recordar la presencia de María como madre y acompañante en la vida de los creyentes. “Nunca nos deja solos, nunca somos huérfanos”, manifestó, al considerar que María permanece “al alcance nuestro para acercarnos a Jesús”.

La preparación ante la visita del Papa León

Durante el diálogo con Estación Plus Crespo, monseñor Martín también fue consultado sobre cómo se prepara la Arquidiócesis de Paraná ante la visita del Papa León a la Argentina.

El arzobispo explicó que las distintas comunidades vienen desarrollando una preparación principalmente espiritual, procurando que el acontecimiento pueda trascender a quienes tengan la posibilidad concreta de acercarse a los lugares donde esté presente el pontífice.

“En todas las comunidades, de una u otra manera, va preparándose espiritualmente”, señaló Martín. Según explicó, el objetivo es que la llegada del Papa sea vivida como “un testimonio fuerte de la presencia de Jesús en medio nuestro a través de su vicario”.

Para el arzobispo, la visita debe ser entendida como una experiencia destinada a toda la comunidad y no solamente a quienes puedan viajar. “¿Cómo no preparar el corazón? Una visita tan importante, tan esencial para nosotros”, expresó.

En ese contexto, Martín planteó que, más allá de las cuestiones prácticas vinculadas con los desplazamientos, la visita representa un acontecimiento que puede ser vivido por todos los fieles.

Los destinos elegidos por los entrerrianos

Consultado sobre la posibilidad de que numerosos entrerrianos opten por trasladarse hacia Paysandú para participar de las actividades relacionadas con el Papa, Martín relativizó esa posibilidad y señaló que podría tener mayor incidencia entre quienes viven en localidades cercanas a la costa del río Uruguay.

“Los que están más sobre la costa del Uruguay puede ser que crucen”, indicó. Al mismo tiempo, mencionó que desde otros sectores de la provincia hay personas que tienen previsto dirigirse hacia otros destinos, entre ellos Córdoba y Luján.

Asamblea Diocesana: escuchar y discernir

Otro de los temas abordados durante la entrevista con Estación Plus Crespo fue la Asamblea Diocesana prevista para el 12 de octubre en Paraná.

Martín explicó que el encuentro se enmarca en el camino de sinodalidad que la Iglesia viene impulsando y que uno de sus principales objetivos será generar un espacio de encuentro, escucha y discernimiento comunitario.

“El objetivo es hacer lo que se nos viene invitando desde hace ya varios años con esta sinodalidad: sobre todo encontrarnos, que lo más importante es escucharnos y discernir entre todos”, explicó.

El arzobispo señaló que la instancia busca favorecer un aprendizaje colectivo y reflexionar acerca del rumbo que se pretende para la Iglesia diocesana, en sintonía con las propuestas de la Iglesia universal.

“Queremos con nuestra Iglesia diocesana enrolarnos de una manera cada vez más plena en lo que en la Iglesia universal se nos va proponiendo”, manifestó.

Finalmente, Martín consideró que, aunque se trate de una instancia sencilla, tiene una importancia significativa desde el punto de vista pastoral: “Es un ejercicio y, por eso, si bien es algo muy sencillo, tiene un valor para nosotros fundamental, pastoralmente”.