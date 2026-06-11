En el mes del Sagrado Corazón, el colegio organiza una colecta solidaria para ayudar a "Suma de Voluntades"

En el marco de las celebraciones por el mes del Sagrado Corazón, el Colegio Sagrado Corazón de Crespo puso en marcha una colecta solidaria destinada a colaborar con la organización "Suma de Voluntades", reconocida por su trabajo de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa es organizada por los alumnos de 4° A, B y C del nivel primario, con el acompañamiento de toda la institución educativa, y busca reunir alimentos, elementos descartables y ropa de abrigo para quienes más lo necesitan.

Entre las donaciones solicitadas se encuentran fideos tipo codito, tomate triturado y verduras en lata. Además, se recibirán bandejas, papel aluminio, cucharas y tenedores descartables. También podrán acercarse cuellos polares, guantes, frazadas y gorros, elementos especialmente necesarios ante la llegada de las bajas temperaturas.

Desde la institución invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta solidaria y acercar su colaboración el próximo viernes 12 de junio en las instalaciones del Colegio Sagrado Corazón.

Con este gesto, el establecimiento educativo busca fortalecer entre los estudiantes los valores de la empatía, el compromiso y la solidaridad, transformando el mes patronal en una oportunidad concreta para tender una mano a quienes más lo necesitan.