Establecen mano única de circulación en varias calles de Crespo

En la noche del miércoles, recibió votación unánime el proyecto de ordenanza que fija sentidos únicos de circulación a determinadas cuadras de distintas calles. FM Estación Plus Crespo confirmó las nuevas manos:

Pringles: desde Antonio Stronatti hacia Los Reseros

Martín Fierro: desde Avda. Ramírez hacia San Martín

Susana K. Regner: desde Malvinas Argentinas hacia Italia

Se estableció además, que en dichos tramos con sentido único, el estacionamiento será exclusivamente sobre la acera derecha, en dirección a la circulación.

A partir que sea promulgada la ordenanza, el Ejecutivo Municipal cuenta con 60 días para adecuar la cartelería correspondiente, hacer la difusión necesaria y adoptar acciones de concientización respecto de las modificaciones.

A instancias de realizar la fundamentación del proyecto, el concejal del Frente Crespo Nos Une, Sebastián Ramírez, destacó: "Surge de un estudio que realiza el Área de Prevención y Seguridad Urbana de la ciudad, impulsado por las solicitudes de vecinos, de distintas instituciones; y continuando con un criterio que se viene haciendo ya hace un tiempo, de ordenar la circulación y cuidar".

En ese contexto, el edil opinó: "Ante esto, uno entiende que a veces se genera cierta incomodidad en la gente, sobre todo en los usuarios, en quienes son alcanzados por esta normativa. Pero estoy convencido, que cuando algo genera incomodidad, es porque se está haciendo bien, y más cuando se trata de que nos están protegiendo, nos están cuidando, se están previniendo accidentes, ayudando a que la circulación sea mejor. Podemos ver reacciones ante un cambio de sentido de circulación, la colocación de un semáforo, o de un reductor, porque tenemos que frenar, ceder el paso y demás. Pero esa incomodidad es porque nos están cuidando. Si llevamos el concepto a otras áreas, el uso de guantes, de anteojos protectores, son elementos que quizás generan incomodidad, como el uso del casco o del cinturón de seguridad; pero nos protegen".

Ramírez sostuvo que "Crespo crece y hay que establecer estas regulaciones. No es algo propio de una gestión, sino que lo hicieron quienes estuvieron antes que nosotros, lo hacemos nosotros, y lo harán quienes vendrán, porque así funciona una ciudad ordenada. Los flujos de vehículos son cada vez más grandes, hay mucho más circulación y aparece la necesidad de cuidar". Apuntando específicamente a las arterias que comprendidas en la nueva ordenanza, ejemplificó: "En calle Martín Fierro, de un día para el otro, ese lugar pasó a tener 400 ó 500 personas más que transitan por el lugar, dado el estadio que se generó, y ahora hay que actuar en consecuencia, manteniendo la convivencia entre vecinos y también brindándoles seguridad a los chicos que van a practicar un deporte, a la gente que circula mientras tanto. En calle Pringles, tenemos dos predios de un club deportivo, que también motivan la circulación de muchos niños y gente adulta que acompaña. Tenemos que cuidarlos. Entenderlo de esa manera. No solamente una cuestión de costumbres, sino de conciencia. Y calle Susana Regner, hace poco tiempo se hizo una obra importante. Entre calles paralelas cruza por el medio un arroyo, y dado que son angostas, cuando se encuentran de frente, se hace un embotellamiento".

Previo a votarse los cambios de sentido de circulación, el concejal oficialista reflexionó: "Casualmente, hoy 10 junio es el Día de la Seguridad Vial, fecha que propone reflexionar, tener conciencia, cuidar, y esta decisión es muy necesaria en ese sentido".