Desalojo y posesión municipal de un baldío: Juan Carlos Brambilla explicó el devenir de la ocupación del terreno

En las primeras horas de la mañana de este jueves, la autoridad judicial local, acompañado de la asesoría letrada municipal y con el acompañamiento de la fuerza de seguridad, llevaron adelante el diligenciamiento de una medida de desalojo, dispuesta sobre quienes ocupaban un terreno ubicado en calle Catamarca, entre Kaehler y Buenos Aires, en Barrio San José. Se confirmó a Estación Plus Crespo que el procedimiento de desocupación plena del inmueble, se practicó sin complicaciones ni resistencias.

La formalización del trámite deriva en la restitución de la posesión municipal, que para un mayor resguardo del terreno, estableció el cierre del acceso público con doble malla sima.

El devenir de la ocupación del terreno

La situación transitaba desde hace bastante tiempo el camino judicial, que concluyó o se agota con la medida practicada este 11 de junio. Sin embargo, la problemática trascendió en las últimas semanas a la opinión pública crespense, a raíz de la exposición en redes sociales de quien reclama derechos sobre ese baldío. En ese contexto, la mujer referenció a Juan Carlos Brambilla -en supuesto carácter de responsable de Acción Social-, como partícipe de oportunas gestiones.

El ex intendente y dirigente político local, Juan Carlos Brambilla, en declaraciones a Estación Plus Crespo, aclaró: "Por ahí ella dice fue responsable, no da la cara. No es que no dé la cara, porque nadie me lo pidió. Igualmente considero aclarar cómo fue la situación. En principio, yo no era director, era un empleado a cargo de la oficina de Acción Social. Era el gobierno de Rolando Kaehler, allá por 1988, ya pasaron 38 años. En ese entonces, se estaban por construir 50 ó 60 viviendas que ahora forman parte del barrio Guadalupe. Sobre Almafuerte y Liniers, vivía Catalino Sosa, que estaba en una vivienda muy muy precaria. Fui a hablar con él, me explicó que no tenía dónde ir. Yo conocía a la dueña del terreno en calle Catamarca, quien había ido un par de veces a la Municipalidad, una señora de apellido Gadea y la hablé, explicándole que había una familia que no tenía dónde ir. Le pregunté 'usted no le cedería por un tiempo el lugar, y de paso, para que no le intrusen la casita. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo mientras tanto, y cuando usted lo requiera, vemos dónde ubicamos esta familia. Así pasaron los años".

"Sosa vivió ahí. Los hijos también y después vinieron los nietos. Esta chica que reclama, es nieta de don Catalino Sosa. Su abuelo hizo una posesión efectiva, viviendo ahí con su familia. Después pasó al padre -que murió no hace mucho-, y ella reclama desde esa descendencia", explicó y agregó: "En su momento, alguien la quiso intrusar, nosotros no lo permitimos. Era en mi gobierno ya. Y así siguió esta historia, hasta que el municipio ingresó a la morada y con la retroexcavadora arrancó todo lo que había. A lo mejor no es de mucho valor, pero para quien no tiene nada, significa algo. Tirarle todo, me parece una injusticia".

Explayándose en su intervención, Juan Carlos Brambilla acotó: "Acerqué a las partes, a Sosa con Gadea, se pusieron de acuerdo. Le ayudamos para que tuviera agua corriente, cloacas, gestionar la luz, todos esos servicios básicos. Nunca hubo un problema. Doña Gadea apareció un par de veces más y estaba todo bien".

"Yo no puedo ceder absolutamente nada, porque el inmueble no es mío, ni siquiera de intendente podría haberlo hecho. No puedo disponer de un bien, en favor de nadie", recalcó Brambilla, desmintiendo algunas acusaciones o conjeturas públicas. Incluso enfatizó: "Yo no le di nada, acerqué a las partes, se pusieron de acuerdo, y la propietaria ya era una señora de edad cuando pasó eso. Si fuese a su lecho de muerte, a hoy tendría entre 108 ó 110 años. Y nunca más apareció nadie a reclamar ese terreno. Aparentemente no tendría herederos, nunca hablé con ninguno".

Igualmente, el ex presidente municipal disintió con la postura de la gestión accionante y comentó: "Me parece que no corresponde la demolición. Una cosa es cuando parte de un inmueble es peligroso, como suponer un balcón a la calle, porque si cae puede matar a una persona. Ahí el Ejecutivo elabora una ordenanza, pasa al Concejo Deliberante y aprueban si se demuele. Pero en este caso, la vivienda estaba adentro".

Reflexionando, Brambilla acotó: "Son unos 30 metros por 25. Para hacer una placita no sirve, para hacer un loteo tampoco. No sé qué fin puede tener, quizás para hacer un dispensario, no tengo idea para qué el municipio podría utilizar eso. Sí buscaría que no quede en la calle esta pobre mujer, que la ubiquen en otro lado, que le den para hacer una piecita y un baño, como para vivir dignamente, digamos. Apuntaría más que nada a la solidaridad del municipio. Ella no tiene nada, y el municipio tiene posibilidades de brindarle una ayuda".

"No está en mi ánimo perjudicar a nadie, todo lo contrario. Cuento esto que pasó hace casi 40 años, no sé por qué esta chica habrá abandonado en algún momento el lugar y alguna gestión lo volvió a tomar. Considero que el municipio debería ayudarla, que que no la pongan en la calle, porque sería muy triste saber que un crespense tiene que irse a la calle porque le sacaron lo poco que tenía", concluyó.