El Ejecutivo avanza en la plena desocupación de un terreno de posesión municipal

Autoridades municipales revelaron las instancias judiciales que rodean un reclamo que se viralizó en redes sociales, acusando a la Municipalidad de Crespo de "tirar abajo una propiedad privada, con todas sus pertenencias", según formula quien protagoniza el video y esgrime: "Se robaron todo".

La situación se enfoca en un terreno de calle Catamarca, entre Kaehler y Buenos Aires. Al respecto y con el propósito de despejar dudas en la ciudadanía, la secretaria de Gobierno, Lic. Vanesa Pusineri, manifestó a Estación Plus Crespo: "Hoy por hoy, en redes se publican muchas cosas, la gente comparte, comenta, y a veces no tienen toda la información. En esta situación particular, hay una pareja que el año pasado ingresa a un terreno de posesión municipal. Cuando el municipio toma conocimiento de esta acción, se los intima para que salgan de ese lugar, y ellos no lo hacen. Se inicia entonces un proceso judicial. En este contexto, lo que la mujer alude, es que cuando era chica vivía en ese espacio. Pero la realidad es que no tienen ninguna documentación que acredite que el terreno es de su propiedad. Desde el municipio, justamente debemos velar y resguardar los bienes del Estado local, no podemos permitir este tipo de situaciones, por lo que llevamos el caso a la justicia".

El asesor letrado, Dr. Francisco Ferrer, se refirió a las tramitaciones ante los tribunales entrerrianos: "Primero agotamos la instancia de diálogo, en la que le requeríamos la presentación de documentación que fundara los derechos que alegaban tener, básicamente donde acreditaran la supuesta titularidad. Ante la negativa o la no presentación, se tomó la decisión de iniciar el procedimiento judicial correspondiente, que desde la Primera Instancia tuvo tres fallos a favor del municipio. Llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia hace 20 días, y ahora ellos tienen que desalojar ese lugar, para que se concrete la devolución de la posesión al municipio".

En cuanto a la efectivización de la medida, el abogado apuntó: "El plazo venció el año pasado y ahora tenemos un Mandamiento, para proceder al desalojo. Con el diálogo no hemos llegado a buen puerto, y ahora estamos esperando que el Juzgado de Paz de Crespo nos otorgue un turno para el diligenciamiento. Siempre es de la manera más pacífica, por así decirlo, pero el mandamiento autoriza también el uso de la fuerza policial, en caso de ser necesario".

"Cuando se instalaron a modo de toma de posesión, lo hicieron sobre un terreno baldío. Un día tomamos conocimiento que esta pareja había ingresado, cercó el predio y a partir de entonces no pudimos tener acceso al lote. Pero no existe construcción, es un terreno que se ocupa con pertenencias", detalló Ferrer y agregó: "Ellos en su momento estuvieron viviendo en una casa precaria, que existía en el lugar. Después se fueron y en el 2019, atento a que ese lugar estaba deshabitado y que esa edificación estaba en malas condiciones, con posibilidad de derrumbe, el municipio tomó la decisión de tirarla abajo. La idea fue que no haya un peligro para nadie. Ese lugar se fue utilizando para distintas cosas del municipio".

Los pagos de tasas aludidas por los reclamantes tampoco influyeron en el fallo judicial, habida cuenta que se efectuaron a nombre de un tercero -no vinculado legalmente a los peticionantes-, y en fecha posterior al inicio del expediente.

Pusineri recordó que "la gestión viene consecuentemente desarrollando un Programa de Terrenos Sociales, en los que las familias acceden mediante una inscripción, una evaluación social, y el eventual sorteo ante escribano público. Ese es el mecanismo a seguir, de ninguna manera podemos permitir otras vías".

Con la mirada puesta en el futuro del terreno, Ferrer indicó: "Una vez que el municipio vuelva a tomar la posesión, y dado que el año próximo se cumplirán los 20 años de posesión, se va a iniciar el proceso de usucapión, para poder obtener el título y carácter de propietario".