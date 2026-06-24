Encuentro literario: autores, lectores y relatos en diálogo

Durante la actividad, los escritores de la ciudad compartirán sus experiencias vinculadas al proceso creativo, la publicación de sus obras y el recorrido que los llevó a concretar sus proyectos editoriales. La propuesta tendrá formato de conversación abierta, desarrollada en un espacio ambientado como un living literario, donde un conductor entrevistará a los participantes para conocer sus trayectorias y vivencias en el mundo de la escritura.

Entre los invitados estará Silvio Rodríguez, que presentará su libro Pueblo chico, una obra integrada por once relatos que exploran conflictos familiares, pérdidas y situaciones de violencia cotidiana, abordados desde una mirada sensible que también incorpora matices de humor.

También participará el escritor Martín Torre, autor de El primer frío del otoño y Escolopendra, dos publicaciones dedicadas al género de terror. Además de compartir detalles de sus obras, relatará su experiencia como editor independiente a través de Ediciones Casa Usher.

El encuentro contará además con la presencia del Taller de Escritura Creativa de la Biblioteca Popular Orientación, coordinado por Milena Frank, cuyos integrantes presentarán el libro colectivo El altercado y otros relatos (2025). El espacio de formación reúne semanalmente a lectores y escritores que trabajan de manera colaborativa en la producción y análisis de textos, promoviendo la escritura como práctica colectiva y de reflexión.

Al finalizar las disertaciones se desarrollará una feria y venta de libros, donde los autores participantes y otros escritores locales expondrán sus publicaciones.

Viernes 26 de junio, a las 19:30 en el Salón Municipal Crespo, (25 de Mayo 943) con entrada libre y gratuita.